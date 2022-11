Piccola zuffa durante l’ultima puntata del GF Vip 7. Alla fine, a dirsene di santa ragione, sono state Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Le due infatti non si sopportano da tempo, sin dall’entrata di quest’ultima. La causa risiede naturalmente nel fatto che proprio Micol è l’ex compagna di Edoardo Donnamaria, il flirt attuale della schermitrice salernitana. La sorella di Clizia però, durante la diretta del 21 novembre 2022, ha preso la palla al balzo per dire un paio di paroline alla collega.

Tutto si è innescato a causa di una scommessa: “Abbiamo parlato e discusso, la penitenza non era quella di recitare ma di avvicinarti a me, l’intento di Edoardo Tavassi era puro, non era quello di prendermi in giro, sul momento non ho capito questi slanci nei miei confronti”. Tra l’altro la Incorvaia non è vessata soltanto dalla Fiordelisi, ma anche da Oriana.

Leggi anche: “Ricoverato d’urgenza”. GF Vip 7, l’ambulanza entra nella Casa: paura per il concorrente





Zuffa durante l’ultima puntata del GF Vip 7

La gieffina di Salerno infatti, ha stretto subito amicizia con la venezuelana e a riguardo ha confessato a Signorini: “Lei è stata molto coerente nel dire la sua, nonostante non avessimo legato”. E su Micol, Oriana ha confessato: “A me non sta antipatica, quella sera ho perso una scommessa con Edoardo Tavassi e dovevo per forza recitare e avvicinarmi a lei, ha reagito male, pensava che io la stessi prendendo in giro”.

A quel punto però Micol non c’è più stata e ha deciso di scagliarsi contro la Marzoli: “Aggiungiamo la sua ennesima uscita di scena, non è soltanto falsa, è pure una brutta persona, ti giudico su altre cose non su queste cose, come l’uscita vergognosa che hai fatto su Tavassi”. E lei: “Perchè ho detto che ha i capelli sporchi?”.

Naturalmente il fratello di Guendalina non è stato zitto e ha preso le parti di Micol Incorvaia: “Ho un idea su Oriana, credo che lei sia molto superficiale, attaccata all’estetica. E’ denigratorio, se vado dalla diretta interessata e faccio hai i capelli sporchi…un conto vado da lui..”. Allora la venezuelana ha detto: “Mi dice che sono una provocatrice, io parlo così, sono fatta così, stai facendo capire che sono aggressiva, fai la ragazza santa invece non lo sei, non mi sento una persona cattiva”.

Leggi anche: “Devo darvi una notizia”. GF Vip 7, Signorini si collega con la casa e fa l’annuncio inaspettato