Al GF Vip 7 novità sui concorrenti affetti dal Covid. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal conduttore Alfonso Signorini, mentre era in collegamento con la casa e con coloro che sono stati infettati dal coronavirus. All’improvviso il padrone di casa ha deciso di svelare qualcosa di molto importante, che è stato accolto dagli applausi di tutti. Un’attesa lunga e snervante, ma alla fine per alcuni di loro l’incubo è finalmente finito e potranno ben presto riabbracciare gli altri compagni di questa avventura televisiva.

Il GF Vip 7 è stato travolto dal virus e sono stati diversi i concorrenti contagiati dal Covid. Intanto, prima di fornirvi maggiori informazioni in merito, a fare rumore in puntata è stata anche l’assenza di Ginevra Lamborghini: “Ciao ragazzi, sto guardando il Grande Fratello con voi. E vi volevo soltanto rassicurare del fatto che non sono stata in puntata perché sto lavorando tantissimo all’uscita del mio nuovo singolo. Quindi, non mi vedrete questa sera in puntata, ma il prossimo lunedì sicuramente. Uscirà il mio inedito tra poche settimane”.

GF Vip 7 e concorrenti col Covid: due sono negativi

La bellissima notizia ha fatto subito irruzione al GF Vip 7: due concorrenti col Covid si sono sottoposti al tampone e sono finalmente risultati negativi. A dire tutto è stato Signorini, che a sorpresa ha voluto rendere la serata ancora più piacevole. I due protagonisti della buona nuova ne erano ovviamente già a conoscenza, ma hanno aspettato il presentatore per festeggiare. Presumibilmente rientreranno prestissimo nella casa più spiata d’Italia e potranno ricominciare a pieno regime la loro esperienza nel realiy show.

Questo l’annuncio di Alfonso Signorini davanti a tutti i presenti e al pubblico in ascolto: “Vi do una bella notizia, visto che sono collegati. Dovete sapere che Patrizia e Wilma sono negative e prestissimo entreranno nella casa, ok?”. Sospiro di sollievo dunque per Patrizia Rossetti e Wilma Goich, che hanno superato definitivamente lo scoglio del coronavirus. Ora ricaricheranno le loro batterie e proveranno a ricominciare l’esperienza, nella speranza di poter arrivare fino in fondo e raggiungere il successo.

Annuncio: Patrizia e Wilma sono NEGATIVE! Quindi prestissimo potranno rientrare nella Casa! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/56sMSQvH6v — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 21, 2022

Queste alcune reazioni del popolo del web dopo l’annuncio della negatività delle due donne: “Forza Patrizia, la nostra migliore concorrente”, “Che bello, Patrizia è finalmente negativa”, “Evviva”. Quindi, grande felicità per una notizia ormai attesa da tanti giorni ma che ora è diventata realtà.