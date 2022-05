“Stasera c’è pure lui”. Belen, Le Iene chiudono ‘col botto’: tutti aspettavano questo momento

Ultima puntata de Le Iene su Italia1 mercoledì 25 maggio. Il programma di David Parenti chiude la stagione che ha visto al timone della trasmissione Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Tante le novità per l’ultimo appuntamento stagionale. Si parla di concessioni balneari e più in generale delle aree sul demanio marittimo, che in questi giorni occupa le pagine di politica del nostro Paese, Filippo Roma incontra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per porre loro domande sul tema.

Il centrodestra, infatti, vorrebbe un rinvio dello stop alle proroghe, ora previsto dal 2024 come da sentenza del Consiglio di Stato. Le Iene tornano ad occuparsi della storia di Alice: distanza di un anno dall’ultima volta, Matteo Viviani incontra Alice, la ragazza affetta da una diparesi spastica che non le permette di muovere le gambe in maniera autonoma e che, dalla nascita, la tiene costretta su una carrozzina. Conosciuta per la prima volta nel 2019, la trasmissione l’aveva aiutata a realizzare il suo più grande sogno, provare la sensazione di stare in piedi anche solo per una volta.





Belen Rodriguez Le Iene, Stefano De Martino ospite dell’ultima puntata

Grazie a un esoscheletro robotico che Alice ha soprannominato “Felicità”, la ragazza aveva mosso i suoi primi passi. Oggi la diciannovenne, diplomata e iscritta all’università, racconta all’inviato tutto quello che in questo anno è riuscita a fare: sciare e persino un lancio con il paracadute da oltre quattro mila metri di altezza.

Spazio agli scherzi e questa volta è toccato all’ex portiere del Milan, Christian Abbiati. Lo scherzo di Nicolò De Vitis è stato realizzato con la complicità della figlia Giulia. E poi gli ospiti: Marracash e soprattutto Stefano De Martino. Insomma le Iene chiudono col botto e dopo tanto tempo i telespettatori rivedranno in tv insieme Belen Rodriguez e l’ex marito. Gli ex coniugi dopo il ritorno di fiamma sono piuttosto restii a mostrarsi insieme e cercano di tutelare il loro amore alla seconda dal gossip e le maldicenze.

Tuttavia questa volta la coppia sembra pronta al battesimo di fuoco direttamente in televisione. L’annuncio è stato dato da Mediaset attraverso un comunicato stampa: “In prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene con Teo Mammucari e Belèn Rodriguez. Tra gli ospiti anche Stefano De Martino”. si legge nella nota.

“Tante corna”. Belen Rodriguez, la scoperta su Stefano De Martino: “Con la conduttrice Mediaset”