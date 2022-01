“Dove li ho visti”. Belen e Stefano, a Mattino 5 la bomba-gossip sul clamoroso ritorno di fiamma

Quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti quando lui era fidanzato con Emma Marrone: un colpo di fulmine. In poco tempo si sono fidanzati e poco dopo è nato il loro figlio Santiago. La loro storia ha fatto sognare fino al 2015 quando, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip.

Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna altra donna. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura.

L’ultima relazione di Belen Rodriguez è stata quella con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Una relazione durata poco perché dopo la nascita nel 2021 della piccola Luna Marì qualcosa si è rotto, in autunno è arrivata la crisi e da qualche settimana la decisione di separarsi. E nel momento in cui i due si sono detti addio, il gossip è impazzito per un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e Stefano De Martino.





Di recente sui social Belen Rodriguez ha scritto questo pensiero: “È bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura. “Non è tardi per riprendere quel sogno”. C’è chi è pronto a giurare che queste parole siano indirizzate proprio a Stefano De Martino. E nel frattempo spuntano altri retroscena che sono stati raccontati durante la puntata di venerdì 28 gennaio di Mattino 5.

A parlare è stato il paparazzo Andrea Alajmo il quale ha spiegato che la showgirl argentina continuerebbe a vedersi con l’attore Michele Morrone e allo stesso tempo starebbe anche incontrando molto spesso il suo ex marito. Scendendo nel dettaglio, rivela di aver saputo che i due genitori di Santiago “si sono visti anche due notti fa” e prosegue svelando che stavolta i due per vedersi userebbero gli hotel: “Si vedono in albergo”. Federica Panicucci affronta così questo gossip all’interno della sua trasmissione dicendo la sua. La conduttrice di Mattino Cinque News fa notare che dovrebbe prendere un taccuino per segnare tutto, in quanto non riesce proprio a stare dietro a tutte queste indiscrezioni. “Hanno una vita molto attiva”, afferma la padrona di casa.