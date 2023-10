Anche nella settima puntata del Grande Fratello Beatrice Luzzi si conferma come protagonista della Casa. Non sempre in positivo, però. Dall’inizio attaccata dagli altri inquilini, è stata anche ‘rifiutata’ da Massimiliano Varrese. Durante la diretta, infatti, l’attore ha potuto leggere una bellissima lettera scritta dall’ex Valentina e successivamente ha visto un disegno realizzato da sua figlia Mia. Al termine di questo momento emozionante, l’attrice e coinquilina ha cercato di sostenere il collega nonostante la loro lontananza e i vari litigi, ma lui ha reagito in modo non proprio entusiasta.

Così, dopo il saluto di Alex Schwazer, ha provato a dare un abbraccio e poi una pacca sulla spalla a Massimiliano Varrese. Che però l’ha ignorata: ha chinato la testa e poi e n’è andato non guardandola affatto. Insomma, ha fatto capire di non essere interessato al suo sostegno e così, dopo il gesto distensivo per niente accettato, lei è tornata al suo posto. Non solo. Si è parlato di Beatrice Luzzi anche per dei commenti fatti sull’attrice Jane Alexander.

GF, imbarazzo per Beatrice Luzzi: parlano delle sue parti intime

Beatrice Luzzi si è molto seccata nel momento in cui Valentina ha fatto il paragone con la collega: “Ah sì? Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice….ho reagito così perché quella parte era mia! Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo. In malissimo modo e fu una svolta abbastanza grave. Quindi proprio mi hai fatto un nome….”.

Ma arriviamo alle ultime ore, quando l’attrice è stata protagonista di alcuni commenti scherzosi su di lei. Come mostra il video, eccola a tavola con gli altri coinquilini del Tugurio che affermano di avere visto le sue parti intime. “Si è vista un po’ di patong, una bella patong“, dicono le donne.

Cos'è questo video e soprattutto perché Heidi e Letizia stanno descrivendo la fessa di Beatrice a tavola? Mi sto sentendo malissimo#GrandeFratello #gfpic.twitter.com/HjLKgMW9ss — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 2, 2023

E poi: “Però è bella, è definita“. In quel momento la faccia della diretta interessata dice tutto. Inquadrata durante quei commenti, Beatrice Luzzi sembra un po’ a disagio, senza sapere che cosa fare e dire. Del resto l’argomento di conversazione, poi subito cambiato, non era proprio piacevole.