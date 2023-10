Al Grande Fratello arriva anche il turno di Fiordaliso. La settima diretta del reality, in onda lunedì 2 ottobre, è iniziata con un rimprovero da parte del conduttore: i concorrenti troppo intimoriti in prima serata, quando se ne dicono di ogni durante la settimana. O meglio, cercano pure di frenarsi per la svolta anti trash voluta da Mediaset e per questo ne risente il gioco. Chi non si limita, invece, è la cantante che nei giorni scorsi non si è di certo risparmiata nei confronti degli altri inquilini della Casa.

Durante l’appuntamento del lunedì, Alfonso Signorini ha mostrato a tutti un filmato riassuntivo su Fiordaliso che, mentre si trovava in chiacchiera con Heidi e altre, così come durante alcuni confessionali, ha espresso diverse critiche nei confronti di diversi personaggi. Che l’hanno scoperto in quel momento però. “Grecia è la svalvolata, lei non è contata ed è nel suo mondo. Non ho un dialogo, svolazza per la Casa. Io con lei non ho proprio feeling”, ha detto per esempio dell’attrice venezuelana.

Fiordaliso, la scoperta dei concorrenti durante la diretta GF

Ancora, sempre Fiordaliso: “Ce l’ho un po’ anche con Rosy, la vedo sempre triste e con il muso. Non capisco perché. È sempre alla ricerca delle sue amicizie, di Letizia e Giselda. Vuole avere le sue sicurezze. Ci ha un po’ escluso a tutti”. Anita e Samira, invece, le definisce “bambine della scuola”.

Secondo la cantante, infatti, le due si sarebbero chiuse rispetto al resto del gruppo e parlano solo tra loro. E su Giuseppe: “Si è un po’ spento il Garibaldino che ho conosciuto. Si è un po’ ingrigito”. Beatrice? “Lei è una signora che è entrata in una Casa di bambini. Noi tutti lo siamo diventati un po’ e non si è lasciata andare alla Casa del GF. Quindi risulta un po’ piccata, un po’ antipatica. Ha un modo di dire.. lei non si è messa al nostro livello di gioco”.

Fiordaliso non ci pensa due volte a dire la sua su tutti gli altri compagni di avventura… 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/CfG061UcmO — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2023

La reazione dei concorrenti? Alcuni di loro sono rimasti molto sorpresi dalle dichiarazioni della cantante e c’è da scommette un cambio di dinamiche dopo quel video. In diretta, Grecia ha detto di trovarsi bene con Fiordaliso: “Evidentemente è lei a non avere feeling con me. Io ti ammiro tanto”. Anche Rosy non si è detta d’accordo (“Non sono una triste che tiene il muso, no…dai”), mentre Beatrice “In realtà la mia è stata un po’ timidezza e risate e atteggiamenti mi hanno intimidita”.