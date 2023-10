Puntata del Grande Fratello emozionante quella del 2 ottobre, con Massimiliano Varrese tra i protagonisti della serata. Non solo commozione, ma anche rabbia del pubblico per un suo gesto contro Beatrice Luzzi in piena diretta. E c’è proprio un filmato ad incastrare l’attore, anche se non sono mancati degli atteggiamenti di supporto nei riguardi dell’uomo. Una vera spaccatura social, con i fan di Beatrice che invece si sono scagliati contro di lui.

Durante l’appuntamento col Grande Fratello, Massimiliano Varrese è stato colpito da una sorpresa organizzata dalla produzione. Beatrice Luzzi, una volta terminata la stessa, ha provato a fare una sorta di riconciliazione momentanea ma ecco arrivare una reazione clamorosa che ha indispettito tantissima gente. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto, subito dopo l’abbraccio col compagno di avventura Alex Schwazer.

Grande Fratello, gesto di Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi

Dunque, durante la nuova puntata del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha potuto leggere una bellissima lettera scritta dall’ex Valentina e successivamente ha visto un disegno realizzato da sua figlia che si chiama Mia. Una volta finito questo momento emozionante, Beatrice Luzzi ha cercato di sostenere il collega nonostante la loro lontananza e i vari litigi, ma lui ha reagito in modo non proprio entusiasta.

Beatrice, dopo il saluto di Schwazer, ha provato a dare un abbraccio a Massimiliano e gli ha dato una pacca sulla spalla. Ma l’attore l’ha ignorata, infatti ha chinato la testa e poi e n’è andato non guardandola affatto. Ha fatto capire di non essere interessato al suo sostegno e infatti la gieffina ha poi deciso di rinunciare a questo gesto e ha ripreso posto. E sul web diversi utenti hanno preso posizione su questo avvenimento.

Chi ha condiviso il video ha affermato: “Beatrice è comunque una gran donna!”. E altri hanno commentato: “E lui sempre il solito cafone”, “Quando lui manco le si era avvicinato dopo i figli di lei, anzi stava a 20 metri. Cesso, rosicone e rancoroso”, “Che gradasso incolto”.