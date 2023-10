L’avevano avvisato: la settima puntata del Grande Fratello sarebbe stata scoppiettante e così è stato. Tra sorprese, racconti pieni di emozioni e le immancabili discussioni anche un’eliminazione. A dire addio alla Casa è stato Marco Fortunati, mentre sempre durante la diretta del 2 ottobre. Sono finiti in nomination ben 8 concorrenti: Beatrice, Arnold, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio. Questi coinquilini non rischiano però l’eliminazione, quello aperto da Alfonso Signorini è un televoto che giovedì decreterà il preferito dal pubblico.

Ma torniamo all’appuntamento di lunedì sera, che si è aperto con un conduttore a dir poco spazientito per l’atteggiamento dei concorrenti. Ormai la “svolta anti-trash” voluta dai piani alti di Mediaset ha preso il sopravvento, con i gieffini che tendono a minimizzare ed evitare confronti scomodi. Un modo di fare che si ripercuote sul gradimento del pubblico e sulle dinamiche che per forza di cosa vengono a mancare. Così, durante il blocco iniziale dedicato a Beatrice Luzzi e ai suoi scontri con il resto della Casa, Signorini ha sbottato.

GF, Signorini perde la pazienza: “Hai sbagliato programma”

Con Giselda ci sono state liti forti, ma durante la diretta c’è calma piatta tra le due. “È un gioco”, ha detto l’operaia dopo avere visto il filmato di quanto accaduto in settimana. “Non mi sembrava un gioco. Hai detto che intendevi buttare la pasta che aveva cucinato lei”, la punge il conduttore ma l’ex operaia non raccoglie.

Anche Beatrice tende a non esasperare e Signorini inizia a spazientirsi: “In prima serata giocate tutti a minimizzare ma il pubblico non è scemo. Almeno tu, Rosy, non deludermi”. Ma nemmeno Rosy Chin ci va giù pesante come accade spesso in settimana e a quel punto il conduttore prova a testare Vittorio.

Niente da fare, dice non essere abituato a entrare nelle dinamiche altrui e allora il padrone di casa sbotta: “Non entri nei discorsi degli altri, Vittorio? Allora hai sbagliato programma. Dovevi andare a Frontiere dello spirito”. Ultima parola a Cesara Buonamici e si chiude l’argomento con un nulla di fatto:“Beatrice comunica un’aria di superiorità, anche nella postura fisica. Dà l’impressione di non sapere che cosa ci fa lì dentro con gli altri. Che è una cosa che la accomuna a Vittorio. Questo è un gioco crudele. Non punta a unire ma a eliminare. È il gioco”.