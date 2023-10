Chi è stato eliminato lunedì 2 ottobre al Grande Fratello 2023. Un’altra grande, intensissima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il padrona di casa è partito alla grande con una lente d’ingrandimento su Giselda Torresan. Secondo il conduttore la giovane doveva tirare fuori gli artigli e invece si è ritrovata ad essere una delle più anonime. D’altro canto Beatrice Luzzi ha invece conquistato tutti, persino a spese di Signorini stesso.

>> “Un avviso su Giselda”. Grande Fratello 2023, sorpresa dopo la notizia sulla concorrente

Poco dopo si è andati avanti parlando della presunta coppia Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Il presentatore vuole unirli a tutti i costi, tuttavia la ragazza continua a dire di non provare nulla per Varrese. E dopo una partenza allettante, alla fine lei ha voluto rimettere le cose in chiaro dicendo: “Sicuramente in queste clip vedo due persone che si piacciono tantissimo, visto da fuori. Ho sempre detto che ho grande simpatia per Massimiliano, ma da parte mia non c’è questa intensità.





Chi è stato eliminato lunedì 2 ottobre al Grande Fratello 2023

Un’intensità da parte sua, che adesso mi dispiace, ma non è ricambiata in questo modo. Non sono una persona che fa dei calcoli. Vediamo, non so dirti. Oggi non mi piace”. Dopo l’ennesimo due di picche per Massimiliano Varrese, il Grande Fratello ha deciso di riservagli una bella sorpresa. A pensare a lui è stata Valentina, la mamma di sua figlia, che gli ha inviato un toccante videomessaggio.

Tra i due infatti c’è un ottimo rapporto ancora. Più tardi uno scontro epico tra Heidi e Anita Olivieri. Signorini allora ha preso la parola e ne ha dette due alla seconda per ciò che ha confessato in diretta durante la scorsa puntata, ovvero che non potrebbe mai essere invidiosa della Baci, alta “un metro e 40”.

“Quella battuta te la potevi risparmiare”, ha detto Signorini, furioso. Ma chi è stato eliminato lunedì 2 ottobre al Grande Fratello 2023? Ad andarsene via è Marco, col 16% delle scelte. A seguire Giselda 34%, Grecia 31% e Valentina 19%. Loro resteranno a dispetto di quello che tutti pensavano: ovvero che sarebbe stata Giselda a dover abbandonare. E invece no.

