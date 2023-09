Colpo di scena al Grande Fratello. Negli ultimi giorni i concorrenti sono stati divisi: una parte di loro è stat confinata nel tugurio, gli altri hanno continuato a vivere nel loft. Tra i concorrenti ce ne sono alcuni che sono finiti in al televoto che però in questa occasione non sarà eliminatorio. Nella puntata di stasera, giovedì 28 settembre, scopriremo chi sarà il più votato tra Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi.

Intanto negli ultimi giorni abbiamo assistito alla battuta piccante di Letizia Petris su Heidi Baci: pare che tra loro due possa nascere qualcosa più dell’amicizia. Questo almeno è quello che sperano alcuni telespettatori. Che intanto hanno assistito ad una scena non proprio bella. In tanti hanno notato il brutto gesto dei concorrenti quando Beatrice Luzzi ha ricevuto la visita dei figli. Qualcuno infatti ha detto: “Dai, ci sono i bambini, facciamolo per i figli. Facciamo finta“.

Chi è il più votato tra i concorrenti al televoto

Sono stati giorni particolarmente difficili per Beatrice Luzzi all’interno della Casa del Grande Fratello. Oltre al gesto nei suoi confronti quando ha ricevuto la visita dei figli, l’attrice ha dovuto affrontare discussioni e litigi. Sicuramente lei ci è rimasta molto male quando al termine di un gioco gli altri inquilini l’hanno votata come “la più ipocrita”. Massimiliano Varrese, poi, l’ha definita “sporca, falsa e manipolatrice”. Insomma, parole pesanti al suo indirizzo.

Adesso, però, per lei arriva una bella notizia. Nel sondaggio lanciato da Novella2000 sul più votato tra chi è finito al televoto, infatti, Beatrice Luzzi è risultata in vetta. Il meno votato è stato Arnold Cardaropoli, che ha ottenuto l’11% dei voti. Subito dopo c’è Grecia Colmenares, che ha ricevuto il 15% dei voti e Vittorio Menozzi, con il 17% dei voti. Più apprezzate, invece, sono state Giselda Torresan, con il 23% dei voti e Beatrice Luzzi. L’attrice è infatti la più amata e la più votata dal pubblico con il 33% dei voti.

Ovviamente stasera staremo a vedere se i telespettatori confermeranno queste preferenze. Il televoto del Grande Fratello, infatti, sarà chiuso solo nel corso della diretta e fino a quando non arriverà lo stop di Alfonso Signorini il pubblico potrà far sentire la propria voce. In ogni caso per Beatrice Luzzi è sicuramente un bel segnale. Magari cambierà anche l’atmosfera attorno a lei nella Casa?

