Puntata emozionante quella del 25 settembre del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è stata una delle protagoniste della serata, anche perché grazie alla produzione ha potuto ricevere una sorpresa bellissima che le ha permesso di alzare notevolmente il suo umore. Sono infatti arrivati a salutarla i suoi adorati figli, i quali l’hanno incontrata e sostenuta in questo percorso. Ma non tutto è andato alla perfezione, come hanno potuto scoprire gli utenti.

I telespettatori del Grande Fratello sono riusciti a trovare un video, durante il regalo a Beatrice Luzzi, degli altri concorrenti che stavano assistendo a quel momento. La reazione avuta dai compagni di avventura dell’attrice è stata tutt’altro che piacevole e ovviamente in rete è esplosa la polemica. Contestata duramente soprattutto una frase detta da qualche gieffino, che rischia di aprire un vero e proprio caso.

Grande Fratello, sorpresa a Beatrice Luzzi: polemiche per reazione gieffini

Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha avuto l’opportunità di riabbracciare i figli Valentino ed Elia. Lei aveva espresso dei timori in merito ai suoi ragazzi, infatti era preoccupata del fatto che potessero essere in ansia a causa dell’isolamento della loro madre nel reality show. Tutti si sono commossi durante questo incontro, ma a fare rumore è stato l’atteggiamento degli altri concorrenti, i quali non sono stati molto gentili.

In un fuori onda c’è chi ha detto, rivolgendosi a Beatrice: “Dai, ci sono i bambini, facciamolo per i figli. Facciamo finta“. Quindi, si sono alzati dal divano con non molta voglia e sono andati verso la gieffina per sostenerla, ma non in maniera convinta, solo per farle una sorta di favore. E chi ha condiviso il filmato su X (ex Twitter), ha commentato in modo sarcastico: “E meno male che erano buoni quest’anno”, in riferimento alla loro mancata empatia.

“dal alzatevi ci sono i bambini facciamolo per i figli facciamo finta dai” e meno male che erano buoni quest’anno pic.twitter.com/vzqEkwP67O — letteralmente alla frutta (@teresanna__) September 25, 2023

Il sito Novella 2000 ha anche sottolineato un altro aspetto: quando Signorini ha chiamato Beatrice per farla andare nella mystery room, non c’erano stati cenni positivi degli altri gieffini, che avevano preferito restare seduti.