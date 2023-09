Grande Fratello, la battuta ‘hot’ di Letizia Petris su Heidi Baci. Ancora una volta nella Casa del reality di Canale 5 arriva il momento che non ti aspetti, o meglio la battuta che non ti aspetti. Entrambe sono protagoniste di diverse dinamiche con gli altri inquilini. Heidi, in particolare, è entrata in rotta di collisione con Massimiliano Varrese che l’ha corteggiata con eccessiva veemenza. Non c’è dubbio che la bionda concorrente del GF riesca a far parlare di sè.

Pochi giorni fa era stata Anita Olivieri a fare una battuta sul suo conto. Parlando con gli altri gieffini Anita in sostanza ha affermato che Heidi potrebbe iniziare una relazione con qualsiasi uomo all’interno della Casa. Una frase che non è certo passata inosservata e che ha provocato diverse reazioni negative tra il pubblico. Adesso a fare una battuta, ancora una volta da bollino rosso, è stata Letizia. Tutto è successo mentre gli inquilini stavano preparando un dolce in cucina.

Leggi anche: “Lei con tutti…”. Choc al GF 2023, pubblico infuriato con la concorrente: “Limite superato”





La battuta ‘hot’ di Anita su Heidi: cosa è successo in cucina

Letizia Petris e Heidi Baci si trovano in cucina con Valentina e Paolo. Stanno tutti cucinando e in particolare Letizia sta preparando un dolce versando un impasto in una pirofila. Poco dopo Heidi le si avvicina e si mette dietro a lei. A quel punto Letizia fa: “Sbattimi tutta“. Così Valentina dice: “Ragazzi, doveva essere un semplice programma di cucina”.

Il macellaio ci ha messo sopra il carico: “È diventato un film hard…”. Subito dopo gli inquilini cercano di sdrammatizzare, ma tutti hanno sentito quella frase. Una frase che va ad inserirsi nel filone di coloro che vorrebbero una storia d’amore tra le due…

Letizia Petris e Heidi Baci hanno stretto infatti un bel legame di amicizia all’interno della Casa. Ma visto che proprio Heidi ha rifiutato le avance di diversi coinquilini c’è chi spera che si lasci andare ad una relazione proprio con l’amica. Chissà se quella battuta non sia stata un primo tentativo di approccio per sondare il terreno…

“Perché è uscito”. GF 2023, nelle ultime ore la scoperta sul concorrente: “Non è una coincidenza”