Sta facendo rumore al Grande Fratello una frase detta da una concorrente su Claudio Roma, che è stato il primo ad essere stato eliminato dal reality show in questa nuova edizione. Il video in questione è diventato super popolare in queste ore e sono tanti i telespettatori che sono abbastanza indispettiti da questa situazione, la quale ha dei contorni ancora poco chiari. Anche se potrebbe esserci anche una spiegazione più semplice.

L’esperienza al Grande Fratello di Claudio Roma è durata molto poco, infatti il risultato del televoto è stato impietoso con lui e nella puntata di lunedì 25 settembre ha detto addio al programma di Canale 5. Ma mentre era in corso un dialogo tra alcuni gieffini, a fare scalpore è stata l’affermazione di una di loro, che si è riferita a qualcosa concernente l’ex coinquilino. Una coincidenza che a molti è sembrata essere sospetta.

Leggi anche: “Lei coi figli…”. GF 2023, accuse choc a Beatrice Luzzi dopo la sorpresa: “Cosa ha detto all’orecchio”





Grande Fratello, la scoperta su Claudio Roma dopo la sua eliminazione

A parlarne è stata soprattutto Samira Lui, che al Grande Fratello si è lasciata andare ad un’esternazione su Claudio Roma che ha sorpreso pure Anita Olivieri. Quest’ultima sembrava esserne all’oscuro e ha quindi chiesto delucidazioni alla compagna di avventura. Poi gli utenti hanno parlato di una sorta di censura fatta dalla regia, che ha silenziato i microfoni affinché non si sentissero altre frasi da parte di questa gieffina.

Samira Lui ha affermato: “Chissà com’è andata l’apertura della palestra“. Anita è intervenuta e ha domandato: “Quando era prevista?”. E l’ex prof de L’Eredità ha esclamato: “Ce l’aveva ieri“. Questa coincidenza della data di inaugurazione di questa attività commerciale del giovane con la sua eliminazione dalla trasmissione ha fatto sorgere dubbi al pubblico. L’utente che ha postato il filmato ha scritto: “Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l’apertura della palestra e guarda caso è uscito. Naturalmente hanno staccato l’audio”.

Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l'apertura della palestra e guarda caso è uscito.

Naturalmente hanno staccato l'audio #grandefratello #gf pic.twitter.com/usYJ82zozI — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 26, 2023

Ma il sito Novella 2000 ha rivelato che si tratterebbe solamente di puro caso, ovviamente non ci sarebbe stato nulla di programmato. Claudio Roma è stato il meno votato dai telespettatori e il fatto che sia uscito a ridosso dell’inaugurazione della palestra, sarebbe stata una grande coincidenza.