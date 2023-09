Continua a far discutere quello che è successo nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, quando Beatrice Luzzi ha incontrato i suoi figli grazie alla sorpresa organizzata dalla produzione e da Alfonso Signorini. L’attrice è tutt’altro che amata da molti concorrenti e, proprio nelle scorse ore, Grecia Colmenares si è messa a piangere perché ha capito che la coinquilina si senta troppo sola e che abbia difficoltà ad integrarsi rispetto a lei.

E ora la situazione potrebbe anche peggiorare al Grande Fratello per Beatrice Luzzi, dato che un’inquilina del reality show si è fatta un’idea molto particolare su ciò che è accaduto tra l’attrice e i figli. Durante la reunion familiare con i suoi adorati Valentino ed Elia, lei avrebbe sussurrato all’orecchio qualcosa ai suoi ragazzi e una delle gieffine ha scoperto cosa. Ma le interpretazioni sono differenti e certamente in contrasto tra di loro.

Grande Fratello, polemica su Beatrice Luzzi dopo il suo gesto coi figli

Quando al Grande Fratello Beatrice Luzzi ha incontrato ed abbracciato i figli Valentino ed Elia, in tanti si sono accorti che avrebbe chiesto qualcosa a loro. A polemizzare è stata in queste ore Anita Olivieri, la quale ha dialogato con Samira Lui e le ha spiegato cosa sarebbe successo, secondo la sua ricostruzione. Ma alcuni utenti non la pensano così e hanno continuato a difendere a spada tratta Beatrice, che avrebbe avuto altre intenzioni.

Secondo Anita, Beatrice avrebbe chiesto informazioni ad uno dei figli per capire come stesse andando la sua esperienza. Quindi, avrebbe voluto sapere i pareri della gente. Ma non sarebbe stata questa la sua volontà, stando ad un internauta, che su X ha scritto: “Tre lauree e non capisce che la domanda ai figli non era per capire la percezione del fuori, ma perché preoccupata per loro nel caso in cui a scuola li prendessero in giro o loro stessero male per qualche suo atteggiamento in casa”.

tre lauree e non capisce che la domanda ai figli non era per capire la percezione del fuori ma perché preoccupata per loro nel caso in cui a scuola li prendessero in giro o loro stessero male per qualche suo atteggiamento in casa#grandefratello pic.twitter.com/RpNsIN7lVZ — Paola. (@Iperborea_) September 26, 2023

E altri utenti hanno voluto aggiungere altri pensieri: “Ma come si fa a criticare quell’incontro pazzesco?”, “Si è sentito tutto, le hanno semplicemente detto di stare tranquilla e di andare avanti così”, “Ma come ca*** si permettono di giudicare cosa una madre decide di chiedere ai suoi figli? Sono schifata”.