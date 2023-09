Grande Fratello 2023, l’eliminazione di Claudio Roma è stato un duro colpo per una parte dei concorrenti ma ad agitare gli animi, in queste ore, c’è soprattutto la lite tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: la tregua tra i due è definitivamente rotta. Il pubblico, che non sembrava già gradire l’atteggiamento di Massimiliano, pare deciso a schierarsi con Beatrice sempre più leader nella casa nonostante, nella puntata di venerdì scorso, sia stata accusata di scarso spirito collaborativo.

Un esempio? Ecco cosa scrive un fan sulla pagina ufficiale del GF su Instagram: “Comunque fateci caso, Beatrice da quando è entrata ha solo dato le sue impressioni su alcuni concorrenti, gli altri invece solo cattiverie partendo da Massimiliano per concludere la biondona romana”. E ancora: “Ammetto che non sono d’accordo su tutto ciò che dice, però su Massimiliano ha ragione”.





Grande Fratello 2023, tregua finita tra Beatrice e Massimiliano

Cosa è successo tra i due? Beatrice in diretta ha spiegato cosa non apprezza di Massimiliano: “Mi dava fastidio questo suo atteggiamento altezzoso, spesso autocritico. Nel momento in cui uno le dice la verità, sei quello cattivo. Questa è la mia personale opinione, ce lo siamo detti in faccia”. Stuzzicata da Alfonso Signorini, che aveva rincarato cercando di capire i reali rapporti tra i due, ha spiegato.

“Cercavo di capire cosa gli avesse dato fastidio, adesso dice che “tutti” la pensano così, ma non è vero, io ho degli ottimi rapporti con tutti. È un suo modo di schiacciarmi. Va a dire che sono ipocrita e falsa davanti a tutti, non risolve privatamente. Sabato mattina mi ha detto di resettare e abbiamo provato ad avere un rapporto semplice”.

E qui è arrivata la risposta di Massimiliano: “Sei stata la prima a dire che sono un bluff”. Apriti cielo e fiume di commenti. “Questo pensa di essere un super figo e quelle 4 sgallettate glielo hanno confermato. A me pare che dai suoi atteggiamenti sia una persona dispotica, rancorosa, arrogante e anche un tantino cattivella. Dare degli aggettivi come sporca, non è da persone buone come vuol far credere. Spero che facciano entrare un altro che lo metta in ombra. Vediamo come abbassa la cresta”.