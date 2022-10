Polemiche a non finire per l’insulto detto da Iva Zanicchi e rivolto a Selvaggia Lucarelli. Ballando con le stelle è partito coi fuochi d’artificio: una delle concorrenti è già agguerrita al pari della giurata. Succede tutto dopo la performance della cantante che ha ballato in coppia con Samuel Peron. Selvaggia Lucarelli apprezza lo sforzo, ma afferma: “Il ballo è stato un disastro, mi sei molto simpatica, ma sul ballo non ci siamo”, prendendosi i fischi del pubblico.

Arrivano i voti e per Iva Zanicchi c’è lo zero di Selvaggia Lucarelli. La cantante sussurra qualcosa nell’orecchio di Samuel Peron e si ascolta nitidamente l’insulto “Tr**a”. Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli propone giudizi molto seri ai concorrenti di Ballando con le stelle. Naturalmente il video è diventato virale sui social e in particolare su Twitter, dove in molti si sono lamentati della volgarità di Iva Zanicchi. Naturalmente non poteva mancare il commento diretto di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account ha postato la clip e ha preteso delle scuse ufficiali: scuse che sono arrivate.

Leggi anche: “È una truffa”. Ballando con le stelle, il nuovo regolamento imbarazza Milly Carlucci





Ballando, Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Iva Zanicchi

In un’intervista al Corriere della Sera Iva Zanicchi ha spiegato il motivo dell’insulto. “Sono dispiaciuta, perché quello che ho detto è detto, non posso certo giustificarmi. Perché zero non si dà a nessuno, nemmeno a Mughini, almeno per rispetto”, ha aggiunto Zanicchi, “Oh, mio sbaglio? Certo, non sono Carla Fracci però i passi che dovevo eseguire li ho fatti. Diciamo che mi sono lasciata trascinare dalla reazione del pubblico, l’ovazione festosa mi ha gasato”.

Quindi Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulle colonne de La Stampa. La giornalista e giudice del talent ha spiegato che con la cantante c’è stato solo un veloce scambio di parole a fine puntata: “Non lo definirei un chiarimento. Finito Ballando con le stelle lei è venuta da me e mi ha chiesto ‘che ho detto?’ fingendo di non ricordarsi nulla”. “Io le ho ‘ricordato’ quello che aveva detto e Zanicchi ha replicato: ma no, io non ti conosco neanche bene… – ha proseguito la Lucarelli -. Come se un’eventuale conoscenza avesse consentito questo grado di confidenza”.

La giornalista ha spiegato che la parola “tr**a” rappresenta “l’insulto sessista per eccellenza, si utilizza quando non si desidera andare nella sostanza perché non si hanno argomenti, il miglior modo per disinnescare una donna è sempre quello. Mortificarti con un epiteto sessuale”. “Queste dive di una certa età usano la sbadatezza quando serve loro per rimediare, però poi si vogliono far vedere lucide e brillanti quando sono davanti alla telecamera…”.