Ballando con le stelle 2022 è iniziato con il botto, grande protagonista Selvaggia Lucarelli che ha criticato il nuovo criterio per scrivere la classifica ed il sistema del tesoretto. Opinione condivisa da tantissimi utenti che sulla pagina instagram ufficiale del programma non hanno perso tempo nel sottolinearlo. “Togliete questo tesoretto che rende tutto una buffonata. È un’offesa a coloro che veramente si impegnano e ci mettono l’anima. Togliete il tesoretto e la Erra. Abbassano il livello a quello di una sagra di paese! Non è un livello da Rai1”.



E ancora: “Sicuramente non la Zanicchi, andrebbe squalificata. Se partecipi accetti la giuria… se non le sta bene se ne vada ma non si insulta la giuria ….si è chiaramente sentito cos’ha detto e pure il filmato. Successivo pubblicato è fuori luogo. Pensavo si trattasse della RAI… e non di altre reti dove tutto è lecito…”. Una scelta, quindi, che ha fatto perdere la pazienza proprio a tutti.

Ballando con le stelle, il sistema del tesoretto non piace: come funziona



E messo sulla graticola Iva Zanicchi. La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – aveva infatti visto la cantante al 12esimo posto. Classifica poci cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del contestatissimo tesoretto.



Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Carlotta Mantovan, per una notte) ed è finito nelle mani di Iva Zanicchi. Sul podio della classifica finale, grazie ai giurati e al tesoretto, sono dunque finiti Iva Zanicchi-Samuel Peron, Gabriel Garko-Giada Lini, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen. Un risultato che ha fatto indignare Selvaggia Lucarelli: “È arrivata prima chi non ha ballato?”.



Selvaggia, insomma, non ha perso tempo nel dire la sua. Come, del resto, aveva fatto nel corso della settimana quando il Codacons ne chiedeva l’esclusione dalla Rai. “Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato con me”.

