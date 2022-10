Selvaggia Lucarelli si è commossa a Ballando con le Stelle. Avete letto bene e non è un errore di battitura: la giudice di Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime vedendo ballare il compagno Lorenzo Biagiarelli. Si sapeva che sarebbe successo qualcosa di forte (o strano) dopo tutte le polemiche in relazione al caso. È infatti anomalo che ci sia un concorrente e che la propria fidanzata sia uno dei giudici del programma.

Tutti hanno pensato fino a ieri sera, che la Lucarelli avrebbe dato uno zero spaccato al compagno, solo per fugare i dubbi sulla sua onestà intellettuale, invece la donna si è addirittura commossa. “Allora sei una persona anche tu”, le hanno scritto tutti ironicamente. Un gesto spontaneo e bellissimo per molti, quello della Lucarelli legatissima ad una grande persona come Lorenzo Biagiarelli. La donna, commentando la sua performance di ballo, ha detto: “Non so perché sono commossa perché dovrei essere in*azzata nera!“.

“Perché è amore!” – ha urlato al microfono Rossella Erra dalla parte opposta della sala – “Selvaggia anche tu ami! Questo è amore!“. Tra le risate del pubblico (e le sue), Selvaggia Lucarelli ha quindi chiesto: “La vera domanda comunque non è chi ha raccomandato Lorenzo, ma chi ha raccomandato Rossella Erra?“.

Un siparietto tutto da ridere, anche perché si sa bene chi ci sia dietro le ospitate della Erra. A riguardo, tempo fa, Milly Carlucci disse sull’opinionista Rossella: “Con lei è stato amore a prima vista. Il suo punto di vista è fresco, appassionato, di cuore ed è quello che serve in un programma dove, ad eccezione del parere tecnico di Carolyn Smith, ci sono giudizi vogliamo dire un po’ irritanti?”.

E ancora: “Ma ci sta e allora il cuore di Rossella Erra propone un equilibrio e ci dà un’altra campana”. Insomma, un momento davvero bellissimo di televisione. Un gesto, quello della Lucarelli, che ha fatto emozionare migliaia di telespettatori a casa e che è risultato senza dubbio autentico. La vera domanda è: cosa gli prospetta il futuro?

