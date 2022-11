A Ballando con le stelle ormai è una presenza fissa anche particolarmente apprezzata dal pubblico per il suo carattere schietto e senza fronzoli. Rossella Erra è la “voce del popolo” del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1. La 48enne di Portici per anni ha lavorato come commercialista e ha fatto il suo esordio in t grazie a Caterina Balivo che ne individuò le potenzialità facendola debuttare nel programma Vieni da me dove ricoprì il ruolo di ambasciatrice del popolo.

Rossella Erra è intervenuta a Casa Pipol, la trasmissione social che è visibile sulla pagina Instagram di The Pipol News condotta da Giovanna Abate. La presenza della “voce del popolo” è stata l’occasione per parlare di Ballando con le stelle e di tutte le polemiche e i retroscena di questa stagione dello show di Milly Carlucci. Nessuno meglio di Rossella Erra conosce le dinamiche della trasmissione. La 48enne ha spiegato di avere un rapporto speciale con Carolyn Smith (presidente di giuria), ma ha anche instaurato un ottimo feeling con Selvaggia Lucarelli.

Liti tra giudici a Ballando, i retroscena di Rossella Erra

“Carolyn è una persona speciale”, ha affermato Rossella Erra. Per quanto riguarda Selvaggia Lucarelli, ha affermato: ” È nato qualcosa, c’è una sorta di feeling”. L’opinionista ha sostenuto che per lei Carolyn Smith è il “verbo della danza”, al tempo stesso però ha descritto Selvaggia come una persona professionale nel suo ambito. Poi una mitragliata di domande sui retroscena, su cosa accade dietro le quinte. Rossella Erra ha risposto a tutte le curiosità a modo suo, con la sua proverbiale naturalezza.

“È la parte più bella! È quella che adoro anche io. Nel caso di Montesano non ero presente perché quando è successa tutta la tragedia ero a Domenica In e quando è arrivata la notizia è calato il gelo totale. Quando ci sono dei litigi a Ballando, soprattutto durante la pubblicità, vedi i giudici che scappano da una parte all’altra perché non si vogliono parlare per ritornare dalla pubblicità e confrontarsi direttamente in diretta”. Capitolo Iva Zanicchi: “Non toccatemela – dice Rossella Erra -. Noi siamo anche nello stesso albergo. Frequentandola anche è una persona splendida. Iva Zanicchi sta dando uno spettacolo oltre lo spettacolo. La parolaccia a Selvaggia non ci sta! Ma per il resto, una donna di 83 anni che balla, fa divertire, fa il picco di share, ma dove la trovate!”.

Ultima domanda: chi vincerà Ballando con le Stelle? Rossella Erra non si tira indietro e spiega questo: “Ho un po’ di imbarazzo perchè mi sembra che dopo tanti anni quest’anno ne sono arrivate cinque coppie che sono una coppia! Ho sempre tifato per una coppia di una certa età. Quest’anno sono totalmente affascinata da Alex Di Giorgio e Alessandro Egger. E poi ho sempre la passione per Gabriel Garko!”.