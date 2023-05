I colpi di scena su Ballando con le stelle non sono destinati ancora a finire. E pensare che fino all’altro giorno sembrava tutto fatto per la trasmissione di Milly Carlucci, con la nomina dei giudici che pareva non essere in discussione. Ma l’account ufficiale del programma di Rai1 ha sorpreso tutti, postando l’immagine di alcuni personaggi famosi. E ora tutti sono in subbuglio e stanno cercando di capire cosa succederà realmente tra qualche mese.

E ora Ballando con le stelle potrebbe quindi sorprendere i telespettatori ancora una volta. Milly Carlucci ha tanta voglia di ottenere grandi ascolti anche nella prossima stagione e la scelta dei giudici è certamente prioritaria. Le riconferme di Lucarelli, Zazzaroni, Mariotto, Canino e Smith sembravano ormai sicure, ma ecco che è stata sganciata la bomba con la presenza sui social di altri vip pronti a subentrare.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci potrebbe sorprendere sui giudici

Era stato comunque il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, a dare per quasi ufficiali la conferma della giuria della passata edizione. Invece Milly Carlucci sarebbe ancora al lavoro per delineare la squadra definitiva dei giudici e alla fine non è da escludere che possano esserci grandissime sorprese. Basti pensare che è stato lo stesso account del programma della tv di Stato a piazzare in primo piano i volti di quattro personalità di rilievo, pronte ad arrivare.

Ballando ha scritto su Instagram: “Ufficialmente partito il toto nomi sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi”. E i volti in questione sono la conduttrice Barbara D’Urso, il giornalista Giuseppe Cruciani e i conduttori Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani. Subito partiti i commenti dei follower, i quali avrebbero già delle preferenze.

Cruciani e Fagnani hanno fin qui ottenuto, come notato dal sito Gossip e Tv, i maggiori apprezzamenti del pubblico. Scartati invece D’Urso e Magalli. Vedremo cosa deciderà invece Milly, in collaborazione coi vertici della trasmissione.