“Qui non c’è posto per voi”. Ballando con le stelle, ciclone Milly Carlucci: mette i big alla porta

Mancano ancora diversi mesi alla prima di Ballando con le stelle, ma Milly Carlucci è al lavoro già da tempo per allestire un cast di prima grandezza. Intanto arriva notizia di alcune stroncature eccellenti, a far calare il veto su quei nomi vip sarebbe stata proprio la conduttrice. Di chiacchiere, in queste settimane, se ne sono fatte. In mezzo alcune certezze: i ballerini Nikita Perotti e Sophia Berto, che lo scorso anno hanno vinto il torneo “Ballando con te”, affiancheranno i concorrenti vip nello show.

E ancora ci sarà il comico Francesco Paolantoni, che ha partecipato di recente a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino ed è stato uno dei cinque talent scout d’eccezione dell’Acchiappatalenti insieme a Teo Mammuccari, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica.





Ballando con le stelle, la lista degli esclusi di Milly Carlucci

Tornando al cast, confermatissima la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarlli e Guillermo Mariotto, ci sarebbero stati dei no eccellenti. Bocciati Chiara Ferragni, Roberta Capua: “Le auto candidature sono una cosa che ci onora molto. Il cast non dipende dal fatto che uno sia un grande, medio o piccolo personaggio, ma dall’armonia del gruppo. Come per una cena si cerca di creare una sintonia tra amici”.

E ancora Aras Senol: “C’è il problema della lingua. Se sei bello e affascinante, ma parli con la traduzione simultanea non funzioni. Abbiamo chiamato tante volte personaggi famosi che non parlavano italiano, ma come ballerini per una notte”. E Barbara D’Urso: “Sì ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi”.

Per il resto del cast, ospite di Da noi…a ruota libera, aveva stemperato la tensione: “Harry e Meghan direi che non sono molto accessibili al momento – raccontava Milly -. Meryl Streep sarebbe bellissimo averla come ballerina per una notte, lei è una donna incredibile. Non posso dire più nulla perché è molto presto adesso, però c’è qualcosa che bolle in pentola”.