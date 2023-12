“Avete visto? Siamo tutti scioccati”. Grande Fratello, Perla non se ne rende conto e lo fa proprio davanti a un’incredula Greta

Il triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è stato uno dei temi più importanti di questa edizione di Grande Fratello. I fan delle due ex coppie, da una parte Mirko e Perla, e dall’altra Mirko e Greta, sono rimasti con il fiato sospeso, tra liti, amore e passione. Il 26enne di Rieti ha iniziato Temptation Island con la fidanzata Perla Vatiero ma la relazione viene messa alla prova e, dopo cinque anni insieme, arriva il falò della rottura a causa della tentazione di Greta Rossetti.

Poi Mirko è entrato nella Casa del Grande Fratello, tenta un riavvicinamento a Perla ma l’arrivo di Greta scombussola tutti i piani: “Il riavvicinamento – ha confessato Mirko Brunetti a Verissimo – che si è visto dentro il GF descrive l’intensità del tempo vissuto insieme. Abbiamo cercato di viverci con tranquillità il tornare a convivere insieme”.

Grande Fratello, Perla chiama Greta ‘amo’ ma si blocca subito

Poi l’uscita di Mirko dal Grande Fratello a seguito del televoto con Anita. Da quel momento Perla e Greta sono rimaste nella casa insieme e sembra che il rapporto tra le due sia sempre più forte. Assurdo per qualcuno, visto che le due inquiline hanno avuto come ex Mirko Brunetti, per il quale in passato hanno avuto delle accese discussioni.

Greta e Perla condividono molto tempo insieme sotto il tetto della casa del Grande Fratello via di un gioco organizzato dal reality hanno anche dovuto scambiarsi un bacio sotto il vischio. In queste ore un nuovo video che ha come protagonista le due inquiline della casa ha iniziato a circolare e ha divertito molto i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

oggi perla ha chiamato “amo” greta e greta “pè” perla.

la me di luglio sta ridendo molto

#perletti pic.twitter.com/2pSya6oOtb — cla🫀 (@00sxiconic) December 21, 2023

Nel video si vede Perla che sta per fare vedere un esercizio a Greta e per chiamarla comincia la frase chiamandola “amò“, in tono affettuoso e da amica. Poche frazioni di secondo, la Vatiero si rende conto e si blocca proseguendo la frase con un verso. Secondo alcuni utenti del web tra le due potrebbe nascere una bella amicizia, mentre per altri Greta e Perla cercano di mantenere buoni rapporti solo perché in televisione.