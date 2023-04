Grandi assenze alla finalissima del GF Vip 7. In tanti hanno notato che tra le fila dei concorrenti c’erano delle defezioni importanti. Già nel primo pomeriggio di lunedì Elenoire Ferruzzi aveva spiegato il motivo per il quale molti ex concorrenti non sarebbero stati presenti nello studio di Alfonso Signorini. Da quello che racconta Elonoire, sarebbero stati all’interno dello studio solo coloro che erano stati eliminati ufficialmente tramite televoto. Tutti gli altri a casa.

“Allora visto le continue richieste, lo dico qui – esordisce Eleonora Ferruzzi – Io stasera non sarò presente alla finale del GF Vip. In quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e Giovanni), tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco, non potranno essere presenti alla finale”. In pratica con lei anche Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e infine anche Nicole Murgia. In effetti però, quest’ultima, non fa parte di nessuno dei gruppi sopra elencati.

E allora perché non c’era ieri sera durante la finale? A parlare è proprio l’ex gieffina che dice: “Come potete vedere non sono in studio. Il perché ve lo spiegherò. Ovviamente avrei voluto chiudere questo viaggio lì, insieme anche a tutti voi, ma va bene. Ora faccio il tifo per le mie persone, incrociamo le dita. Per il resto il vostro affetto è la mia vittoria”.

Insomma, ad oggi nessuno sa perché Nicole Murgia è stata allontanata così fortemente dal programma? C’è un motivo che nessuno di noi riesce a comprendere? Oppure magari si tratta di scelte autorali? Tra l’altro, in questi ultimi giorni Nicole Murgia è stata anche pesantemente attaccata da Edoardo Donnamaria. Tutto è nato dopo che Gianluca, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha preso le difese della Murgia sui social.

A quel punto Edoardo ha deciso di dire la sua: “Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con la Murgia, e l’abbiamo anche visto. Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Ho semplicemente mantenuto una promessa”. Insomma, la povera Nicole scansata da tutti. Non se lo merita.

