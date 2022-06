Antonio Medugno a Uomini e Donne? L’indiscrezione corre veloce in queste ore, ma cerchiamo di capire cosa c’è di vero. Intanto ricordiamo come il tiktoker napoletano abbia visto esplodere la propria popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Il 23enne è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare nel reality, ma è riuscito comunque a lasciare il segno. Uno dei temi da lui affrontati è stato quello dei disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato.

Anzi, proprio a causa di questa fragilità Antonio Medugno aveva anche minacciato di lasciare il GF Vip: “Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa, sull’alimentazione. È una cosa che mi mette ansia, perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina, quindi sa come risolverle”. Recentemente poi l’ex gieffino ha fatto parlare per alcune dichiarazioni su Barù, definito “meschino e cattivo”. In ogni caso oggi Antonio Medugno è associato a Uomini e Donne, cerchiamo di capire perché.





Antonio Medugno a Uomini e Donne, l’indiscrezione

Sulla situazione sentimentale di Antonio Medugno si è molto parlato. Prima il suo nome era stato avvicinato a quello dell’ex UeD Giulia D’Urso. Poi, entrato al GF Vip, si era vociferato di una sua relazione con Clarissa Selassié che comunque era già uscita al suo arrivo. Infine è stata Delia Duran a tentare di far cedere il bel napoletano, ma senza successo. Oggi sappiamo che Antonio Medugno è single. Ed ecco spuntare la voce che lo vedrebbe protagonista nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Antonio Medugno ha recentemente rotto il silenzio anche sul suo rapporto con Nathaly Caldonazzo. I due sono stati visti uscire insieme, mano nella mano. Ma sulla relazione il tiktoker ha spiegato: “Non ho mai pensato di avere delle chance perchè è una cosa che abbiamo chiarito all’inizio io e lei. È sempre stato un rapporto d’amicizia”. Insomma l’ex gieffino è single e adesso l’esperto di gossip Amedeo Venza lancia l’indiscrezione: Antonio Medugno a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è finito da poco che già si pensa alla prossima edizione. Anzi, a dir la verità, al posto di Temptation Island questa estate ci sarà anche un Uomini e Donne Vip. Chissà che Antonio Medugno non partecipi già a questo… In ogni caso Amedeo Venza fa sapere: “Antonio Medugno verso il trono. Si è appena conclusa questa edizione e si pensa già ai prossimi protagonisti! Potrebbe essere lui il prossimo tronista di Uomini e Donne!”. Insomma, davvero una notizia bomba, non credete?

