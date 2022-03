La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassiè, che dopo ben 183 giorni di reclusione ha riscoperto sé stessa e ha fatto centro nel cuore dei telespettatori.

La principessa, entrata il 13 settembre insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, ha vinto l’ultima sfida contro Davide Silvestri portando a casa il primo posto nella sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e 100mila euro di montepremi (50mila andranno a un progetto che si occupa dei rifugiati della guerra in Ucraina).





Le luci della casa si sono spente quasi da un mese ma i concorrenti continuano a far parlare di sé. Tra questi Antonio Medugno, che nelle ultime storie pubblicate sul suo account Instagram ha lanciato una minaccia per niente velata: “Se probabilmente io parlassi crollerebbe mezzo GF Vip”, ha scritto il tiktoker.

Su Instagram l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua esperienza in televisione e con il sottofondo di “Happy Days” di Ghali ha lanciato la bomba. A chi sia rivolta non è dato sapere. Un ex concorrente? Un autore? Il conduttore Alfonso Signorini o gli autori? Dopo aver pubblicato la storia su Instagram Antonio Medugno non ha spiegato a cosa si riferisse quella frase.

È cosa nota, però, che in questi giorni Antonio Medugno si è scagliato contro Delia Duran, con la quale aveva instaurato un ottimo rapporto al GF Vip. Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo, ma non l’ho più sentita, sarà indaffarata, non lo so, però vabbè me lo aspettavo.

