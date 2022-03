Alfonso Signorini ha di che sorridere, quella appena conclusa è stata una delle edizioni più seguite del reality. Sei mesi, tantissime interazioni e storie che hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico. Da Alex Belli e Soleil Sorge a Barù e Jessica Selassié, poi vincitrice del programma. Uno spettacolo nello spettacolo che consacrato Signorini come uno dei migliori conduttori attuali. Dopo la fine dello spettacolo per Alfonso è sparito dai radar scatenando un vero e proprio giallo e una caccia all’intervista.



Caccia che, alla fine, è stata vinta da Tv, Sorrisi e Canzoni. “Ho accettato di fare questa intervista soltanto perché siete voi, ma sono a pezzi – ha spiegato Alfonso Signorini – . Sto accusando tutta la stanchezza di questi sei mesi, che durante la maratona, per via dell’adrenalina, non ho avvertito. Pensa che stamattina ho dormito fino alle 10.30 e non mi succedeva da trent’anni! È stata tosta, anche se sono un “montanaro” abituato alla fatica: due dirette alla settimana sono difficili da reggere”.







Alfonso Signorini, dal suo buen ritiro alle Maldive dove è scappato per “sparire dai radar” ha poi aggiunto: “L’anno scorso è durato un mese di meno. Mettici poi che quest’anno ho deciso di fare avanti e indietro tra Roma e Milano, dove vivo, ma fisicamente mi ha molto impegnato. Ora sparisco dai radar perché non ne posso più, ma al di là di questo, non vuol dire che a settembre tornerò come per magia. Mi fermo un mese e poi ricomincio a lavorare per la prossima edizione”.



“Più che insegnarmi qualcosa, mi hanno fatto capire una volta di più che ho i nervi saldi – ha poi proseguito Alfonso Signorini – Il “GF” è un programma molto esposto e dibattuto soprattutto in rete, dove spesso sono violenti, superficiali e in cattiva fede. Nonostante io non sia per niente social, restare indifferenti a quello che ti arriva addosso è difficile, soprattutto quando sei in diretta e devi trasmettere serenità ed entusiasmo. Per riuscirci, devi avere i nervi saldi”.



Sugli ascolti che anche quest’anno sono stati più che soddisfacenti, Alfonso Signorini ha dichiarato:”Sono andati oltre alle aspettative. Il raddoppio al giovedì è un terreno minato, rischi l’effetto saturazione, ma non è avvenuto. Gli ascolti sono stati straordinari anche perché hanno sempre retto contro la programmazione di Rai1, che ha giocato la sua artiglieria più pesante. Mi fa piacere che oggi la gente mi fermi per strada e mi dica che guarda il “GF Vip” perché apprezza i miei racconti di vita.”

