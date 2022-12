Antonino furioso al GF Vip per le frasi di Oriana sull’ex fidanzata Belen Rodriguez. La reazione di Spinalbese, però, ha scatenato la reazione del web, sdegnato per le parole usate contro la Marzoli e Giaele De Donà. “‘Tu sei la prossima Oriana, ho smesso di stare in silenzio’ È passato pure alle minacce, e sta ripetendo le stesse cose in loop contro Ori anche con Nicole. Esci Antonino, per piacere”.

“‘Tu sei la prossima Oriana, ho smesso di stare in silenzio’.Siamo arrivati alle minacce? Ma chi si crede di essere”, sono alcuni dei tweet dei telespettatori della settima edizione del GF Vip. Antonino è furioso per le frasi di Oriana su Belen Rodriguez. Durante la scorsa diretta, l’influencer spagnola con la quale ha avuto un flirt ha parlato dell’ex fidanzata di Antonino ed è scoppiata la bufera.

Antonino furioso con Giaele, la lite al GF Vip 7: “Noi sappiamola verità”

“Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. – aveva detto Oriana tirando in ballo l’ex di Spinalbese – E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio che schifo vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”.

Ora è Antonino a prendersela con Oriana e Giaele, che lo ha attaccato per difendere la Marzoli. “Dopo tutti i triangoli che hai fatto…”, è stata la frase che ha fatto infuriare Spinalbese. “Ma vai a ca***.Devo parlare? Sì del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto Giaele? Come vedi posso metterti in difficoltà. Ma io e te sappiamo qual è la nostra verità. Se parlo io fai una brutta figura quindi non fare la furbetta“, le parole di un furioso Antonino.

Giaele li è l’unica che tiene ad Antonino di tutte #gfvip #gintonic vergognatevi che vedete una donna piangere per una persona e scrivete cazzate del genere … vergogna tenetevi i rapporti finti e lasciate Giaele fuori https://t.co/soVmCvRzpt — Ale (@Ale94416531) December 22, 2022

Poi è stata la volta di Oriana. Un furioso Antonino si è scagliato contro l’ingfluencer spagnola: “Io fino ad oggi sono stato zitto, ma da ore in poi inizio a parlare se sento delle bugie. Adesso vi faccio recitare io tutte e vi faccio vincere il premio Oscar. Mi sono rotto il ca**o. Ho smesso di stare in silenzio. Tu sei la prossima Oriana!”.