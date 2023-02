I fan del GF Vip sono sempre molto attenti a tutto quello che accade nella casa e a tutto quello che dicono i vipponi. Spesso lo ripropongono sui social e in poco tempo video e post fanno il giro del web diventando virali. I fan riportano ogni dinamica e ripropongono anche quelle che potrebbero passare inosservate. È quello che è successo riguardo una conversazione che hanno avuto Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi: ciò che hanno detto non è sfuggito e sui social non si parla d’altro Vale la pena riepilogare l’accaduto. In molti, infatti, sanno bene che tra i due c’è grande amicizia e anche un minimo di complicità.

Sin dall’inizio del GF Vip c’è stata grande intesa tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi: intesa che spesso è stata alla base di alcune litigate tra la spadista e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Negli ultimi giorni, complice la crisi di coppia, l’hair stylist si è riavvicinato alla coinquilina e ha provato a consolarla. Tutto è iniziato da una domanda di Antonella: “Se sei fidanzato e la tua ragazza va in discoteca di avvicinano dei ragazzi per provarci e tu lo vieni a sapere come reagisci?”.

Leggi anche: “Con te ho chiuso”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi contro tutti: dopo Donnamaria tocca a lei

GF Vip, Antonino parla ad Antonella di un video su Oriana

“Io potrei volare, io amo quella roba li, mi piace vedere la reazione”, è stata la risposta di Antonino. Quindi Fiordelisi prosegue: “E che faresti se venissi a sapere che lei ha parlato, prese confidenze e poi se ne è andata”. Ecco allora che la risposta di Antonino non tarda ad arrivare e, parlando del suo rapporto con la gelosia, ha confidato ad Antonella: “Se sono geloso significa che c’è qualcosa che non va o tu non sei la ragazza giusta per me o è dato da qualcos’altro, la mia ragazza tipo non mi fa essere geloso anche se di base la gelosia è bellissima, ma è fastidio non gelosia”, afferma.





Nelle ultime ore una frase di Antonino Spinalbese non è passata inosservata alle orecchie attente del pubblico. Pare, infatti, che l’hair stylist sia venuto a conoscenza di un video su Oriana Marzoli. “Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…” avrebbe detto alla spadista parlando dell’influencer venezuelana. Parole che fanno discutere poiché quel video Antonino lo avrebbe visto quando è stato fuori dalla casa per accertamenti medici.

Antonino ad Antonella parlando di Oriana: “Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…”.



In isolamento vero quando era uscito? Solo per questo lo eliminerei.#gfvip — Gianmarco (@gian_marco777) February 2, 2023

Sono curiosa di vedere il video che Antonino ha detto ad Antonella che le farà vedere, a proposito di oriana quando saranno fuori #dakita — Francy (@Francy68876123) February 2, 2023

Antonino ad Antonella (parlando di Oriana):”poi ti faccio vedere un video […] Non so perché non le facciano vedere”

Ormai non lo nasconde neanche più 🤡#gfvip — Asia🌏✨ (@Bono_er_kebab) February 2, 2023

Sul web, immancabilmente, il caso è esploso. Da un lato numerosi telespettatori del GF Vip lamentano il fatto che il vippone sia venuto a conoscenza di un video esterno alle dinamiche della casa e che ne abbia parlato con Fiordelisi violando, quindi, il confine tra reality e mondo esterno. E poi in molti si domandano di cosa tratta questo video che vedrebbe protagonista Oriana Marzoli: “Solo per questo lo eliminerei” scrive un utente. “Antonino ad Antonella (parlando di Oriana):”poi ti faccio vedere un video […] Non so perché non le facciano vedere”. Ormai non lo nasconde neanche più”, commenta un altro.