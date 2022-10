Antonella Fiordelisi rivela la proposta indecente di Alex Belli. Al GF Vip 7 è tempo di rivelazioni. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi momenti di tensione con Wilma Goich che si è imbestialita con Nikita Pelizon. La cantante ha lasciato incustodito il suo bicchiere di vino durante l’ultimo party. Poco dopo, quando è andato a riprenderselo, si è accorta che era completamente vuoto. Ed è esplosa puntando il dito contro Nikita.

“Il mio vino è sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca…ata. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E porca misera, porca tr..a”. Scontro anche tra Sara Manfuso, da poco uscita, e Sonia Bruganelli accusata di essere falsa. Poi Antonella Fiordelisi ha rivelato un argomento molto delicato della sua vita privata. La sportiva ha infatti confessato che non vede la sorella maggiore da anni.

Antonella Fiordelisi, rivelazione bomba su Alex Belli

Parlando con Edoardo Donnamaria, col quale prosegue la liaison, Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione bomba su Alex Belli. Edoardo, guardando il poster dell’ex gieffino su una parete della Casa, ha commentato: “Però è davvero bello, con tutti questi capelli e ‘sta barbona”. Antonella condivide, poi aggiunge: “Mi ha proposto pure una cosa a tre e gli ho detto no. È vero… non ho problemi a dirlo”.

Antonella Fiordelisi ha poi fatto sapere: “Insieme a Delia Duran, sua moglie. Sono bravissimi però, sono simpaticissimi e divertenti. Loro hanno un amore libero, lo sai no? Io non sono mai stata con una donna ma quando vorrò stare con una donna gli farò sapere…”. Dunque, come dire, la porta per Alex Belli e Delia Duran resta aperta. Il VIDEO della confessione.

Antonella che spiega l’amore libero di Alex Belli e consorte mentre Edoardo le tocca le natiche e sta nero perché gli hanno rovinato la pomiciata sotto le coperte 🚀 #donnalisi — Jessica (@Jessica3profilo) October 21, 2022

Ovviamente il video, diffuso sui social, è stato commentato e c’è pure chi fa notare come la rivelazione possa aver rovinato il momento intimo a Edoardo: “Antonella che spiega l’amore libero di Alex Belli e consorte mentre Edoardo le tocca le natiche e sta nero perché gli hanno rovinato la pomiciata sotto le coperte”. Dunque Antonella Fiordelisi, che in passato ha avuto una storia con Massimo Giletti, ha fatto questa rivelazione bomba, sottolineando però che non l’avrebbe detto a nessun altro.

