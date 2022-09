Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: che c’è tra quei due? Iniziano le prime ‘crush’, ovvero le prime cotte, all’interno della casa del GF Vip 7. Oramai diamo per scontato l’interessamento (serissimo) di Marco Bellavia verso Pamela Prati, ma quei due non sono i soli a stuzzicarsi a vicenda. C’è un’altra coppia, se non due, che stanno già flirtando come pavoni in amore. Parliamo in primis di Antonella Fiordelisi che in questi ultimi giorni ha dato molto filo da torcere a Edoardo Donnamaria. Tra l’altro il giovane ha appena ammesso di essere fluido (lo raccontiamo qui).

Ora però le cose si fanno davvero interessanti perché nelle scorse ore, l’influencer ha fatto capire a Carolina Marconi di essere interessata al coinquilino. “Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero? Edo c’ha un ca**o di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutta“, ha commentato. Ma non è finita, perché poco dopo, Antonella è andata in camera da Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, per parlare ancora del suo Donnamaria.

La ragazza ha ammesso di essere gelosa del gieffino ed ha aggiunto che il suo carattere da ‘bambinone’ le piace parecchio. Ha detto: “Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni.

I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari. Se l’ho baciato profondamente nella sauna? Ma no dai! Movimenti strani? No dai figuriamoci. Gli piacerebbe al signorino. Però sono gelosa e gli ho detto ‘se ti piace Sofia provaci solo con lei’. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni.

Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi”. Insomma, non ci resta altro da fare che attendere che la cotta diventi insostenibile e gli ormoni facciano il loro lavoro. A quel punto qualcuno mollerà un po’ la presa e ne vedremo delle belle. Ma chissà, magari non nel modo ‘convenzionale’ del termine.

