Momenti di altissima tensione al GF Vip 7, con Ginevra Lamborghini che ha avuto una lite con una concorrente. E la situazione è degenerata in pochissimo tempo, con un rischio scontro fisico. Infatti, la sorella di Elettra ha praticamente minacciato la compagna di avventura mimando un gesto che, se si fosse verificato, avrebbe potuto creare grossissimi problemi. L’atmosfera nella Casa più spiata d’Italia è diventata incandescente e si è poi compreso con maggiore chiarezza il motivo di questo litigio durissimo.

Al GF Vip 7 a fare rumore non è stata solamente Ginevra Lamborghini, protagonista di una lite con la concorrente. Intanto, si è scoperto qualcosa in più sul malore di Cristina Quaranta. The Pipol Gossip ha scritto: “Cristina Quaranta è improvvisamente svenuta mentre si trovava nella zona beauty della casa del Grande Fratello. Parte del cast ha immediatamente allertato la produzione per chiamare i soccorsi. La regia ha subito staccato le riprese in attesa dell’ambulanza. Causa del malore pare sia stato un soufflé alle cipolle che purtroppo l’ha fatta stare male. Adesso per fortuna la Quaranta sta bene, ma rimarrà comunque sotto osservazione per alcune ore”.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini ha avuto una lite con una concorrente

Al GF Vip 7 Ginevra Lamborghini è andata fuori di sé e ha inveito contro la gieffina. Una lite con la concorrente quasi senza precedenti, visto che non solo si sono alzati i toni, ma ma c’è stata una minaccia in piena regola. Mentre infatti si stava imbufalendo, ha esclamato: “Guarda che ti tiro questa in faccia”, in riferimento ad una tazza che era presente sul tavolo e che ha preso in mano. Il gesto non si è fortunatamente concretizzato, anche grazie al fatto che Nikita Pelizon ha tolto quell’oggetto dal tavolo.

Ad essere stata minacciata da Ginevra è stata Giaele De Donà. La sorella di Elettra Lamborghini ha continuato, dicendo: “Ma cosa dici? Le cose te le dico in faccia, sei un’aspide e sputi solo veleno. Non svegliare il cane che dorme, io dormo ma se mi pizzichi ti faccio un cu*** così. Non permetto a nessuno di parlare e sparlare della mia famiglia. Io rispetto mia sorella e non permetterò che si parli male. Per me la famiglia è intoccabile”. Staremo a vedere se potrà esserci una tregua prima della puntata del 29 settembre.

Queste alcune delle reazioni degli internauti, dopo il filmato: “Ho temuto per un attimo che lo facesse davvero”, “Raga, io mi sento male per Nikita che toglie la tazzina”, “Ginevra che minaccia Giaele di tirarle una tazzina del caffè e Nikita che la porta via”, “Il tutto mentre Antonella Fiordelisi la teneva per un braccio”.