GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi crolla: amareggiata e triste ha spiegato di non stare bene. Sono stati giorni difficili del resto per lei. Nei giorni scorsi il faccia a faccia con Luca Salatino nel corso del qual non erano volate parole leggere. “Fai come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente! – aveva attaccato Elenoire che poi, rivolgendosi agli altri vipponi, aveva detto – Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai”.



Poi dopo la puntata di lunedì, l’accusa nei confronti della produzione dopo che la regia aveva mandato in onda alcune clip di Ginevra Lamborghini. “Hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio ste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi? Non esiste proprio. Comunque montano delle robe allucinanti. Cosa davvero allucinanti”.

GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi crolla davanti a tutti: “Non sto bene”



E ancora: “A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Amore abbiamo riso insieme tutto il tempo. Però dai, perché devono montare sti circhi? Noi stavamo parlando poi loro fanno vedere dei pezzi. Questa è una cosa davvero allucinante”.



“Tu devi capire che noi stavamo ridendo, loro hanno montato tutto per fare cinema. Capito? Io stavo ridendo e dicevo tutto per ridere. Secondo te io se pensavo quelle cose poi ridevo con te?”. Poi, dopo essersi isolata si è sfogata affermando: “Non sto bene. Sono arrabbiata anche perchè non mi sento capita e sono ferita. Non sono stata creduta, e per l’ennesima volta smentita”.



“Una persona non chiude il capitolo a comando. Non erano cose campate in aria”. A sostenerla è arrivata Sara Manfuso si è preoccupata per la sua compagna di gioco: “Ho paura che tu possa vivere male il tuo percorso. Non puoi fare nulla, tu hai i tuoi sentimenti, lui ha la sua storia. Non hai alternative. A me interessa che tu stia bene”. A consolare Elenoire, in lacrime, è arrivato anche Luca Salatino. C’è chi pensa che questo nuovo crollo potrebbe avere strascichi tanto da spingerla a lasciare il gioco.

