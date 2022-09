Al GF Vip 7 anche Edoardo Donnamaria, già conosciuto dal pubblico di Mediaset come volto di Forum. Romano classe 1994, dopo la laurea in Giurisprudenza si trasferisce da Roma a Milano. Nel frattempo apre anche un blog in cui parla di temi sociali e attualità.

Nel 2017 inizia la sua carriera in televisione: in quell’anno entra infatti a Forum accanto a Barbara Palombelli. Ma lavora anche come speaker radiofonico a RTL 102.5 e Radio Zeta e la sua passione per la musica, poi, lo porta anche a incidere un brano: “17” con lo pseudonimo Drojette.

Edoardo Donnamaria GF Vip 7: “Sono fluido”

Edoardo Donnamaria è entrato al GF Vip 7 col secondo gruppo di concorrenti ma è sembrato subito entrare in sintonia con il gruppo. E dai suoi atteggiamenti, Elenoire Ferruzzi si è detta subito convinta che fosse bisessuale ma non è così. Giocando con Alberto De Pisis a mettergli i piedi in faccia, infatti ha dichiarato di essere fluido.

“E non fingere che ti facciano schifo i miei piedi, perché che hanno? Forse sono un po’ secchi. Piccoli? Oddio normali ho un 43. Tu vuoi dal 48 in su? E vabbè. Allora vorrà dire che ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro, che però non è un pochetto etero, lo è al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido. Sì esatto so fluid. Devo far entrare mio fratello? No quello se entra diventa subito viola”, ha spiegato Edoardo Donnamaria al GF Vip 7.

edoardo: io sono più “fluid”;



come se non l’avessimo capito 🤨

#gfvip — asietta (@lushottie) September 24, 2022

E nel giro di pochi giorni Edoardo Donnamaria ha intrigato Antonella Fiordelisi. A Carolina Marconi ha infatti confidato: “Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Ehm, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari”.