Antonella Fiordelisi e il passato da schermitrice. Scoppia un vero ‘caso’ sul passato da campionessa dell’ex concorrente del GF Vip 7 che ormai da diversi giorni sta continuando a vivere la sua love story con Edoardo Donnamaria. Ebbene si, questa volta a fare clamore non è la vita sentimentale di Antonella, ma quella professionale. Dopo le ultime indiscrezioni messe in circolo sul sito MowMag, arriva la replica di papà Stefano.

Il papà di Antonella Fiordelisi interviene dopo quelle brutte voci. Ricapitoliamo cosa è successo nelle ultime ore. Per chi se lo fosse perso, di recente un articolo su MowMag avrebbe sollevato alcune questioni circa il passato dell’ex gieffina, o meglio, alcune ‘incongruenze’ che lascerebbero i fan alquanto perplessi. Si legge sul portale MowMag: “Non abbiamo potuto fare a meno di notare parecchie contraddizioni che stanno emergendo tra il racconto che la Vippona ha sempre fatto di sé e ciò che si sussurra, prove alla mano, sui social”.

Leggi anche: “Che figura di me***”. Antonella Fiordelisi ne ha combinata un’altra: errore pazzesco e bufera





Il papà di Antonella Fiordelisi interviene dopo quelle brutte voci sul passato da campionessa: “Ecco la prova…”

Infatti Antonella Fiordelisi avrebbe affermato poco dopo l’eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini: “Io sono arrivata in questo reality anche se non ho parenti che già fanno tv, mi sono fatta da sola”. Ma alla mente sono tornate anche le parole dette circa 6 mesi dalla stessa nella clip di presentazione: ”Ero una promessa della scherma, sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”.

In merito a ciò, sempre sul portale si apprende che “I più maligni del web sostengono che a corredo di questi pezzi incensanti riguardo alla carriera sportiva dell’influencer, non spunti mai alcuno scatto di lei in gara o, men che meno, sul podio. A parte il selfie mentre morde una medaglia che, in effetti, spiegherebbe il senso di quel “mi sono fatta da sola”. Alla luce del polverone alzato sul passato dell’ex gieffina, non poteva che intervenire anche papà Stefano pubblicando la prova di quanto sempre sostenuto da Antonella: una foto di lei sul podio. Tutto questo è stato diffuso su Novella2000.

“Ora mettono in dubbio anche il suo Bronzo nazionale”, è stato il commento di Stefano Fiordelisi a corredo dell’immagine che ritrae la figlia sul podio con tanto di emoji che ridono a crepapelle. E i fan si domandano se sulla spinosa questione anche la diretta interessata deciderà o meno di intervenire. In ogni caso, la prova di papà Stefano dovrebbe spazzare via ogni dubbio sorto a riguardo.