Difficile quasi da credere, ma purtroppo si è verificato uno spiacevole episodio per Antonella Fiordelisi. Lei ha commesso una gaffe sui social, infatti si è fidata di qualche suo fan e ha condiviso su Instagram qualcosa di molto eloquente. Un gesto che lei aveva apprezzato notevolmente, tanto appunto da mostrare tutto sul suo profilo social ufficiale. Ma poi è emersa la verità e per molti utenti si è trattato di una vera e propria figuraccia dell’ex concorrente del GF Vip 7, che si sta godendo l’amore con Edoardo Donnamaria.

Ma per Antonella Fiordelisi non è la prima gaffe, dato che nelle scorse ore la gente si era accorta anche di un altro errore. The Pipol Gossip aveva rivelato: “Lei ha pubblicato uno scatto con il suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria con scritto: ‘Grazie a te so cos’è l’amore’. Peccato però che queste stesse identiche parole le aveva già dedicate al suo ex, Francesco Chiofalo. Molti utenti sui social infatti hanno fatto immediatamente notare questa gaffe e hanno ironizzato: ‘La storia con Donnamaria quindi avrà lo stesso epilogo che ha avuto con Chiofalo?’”.

Antonella Fiordelisi, ancora una gaffe clamorosa

Non c’è pace dunque per Antonella Fiordelisi dopo l’esperienza al GF Vip 7. La seconda gaffe in poche ore ha colto tutti di sorpresa. C’era già chi la stesse criticando per le sue smancerie e le sue troppo foto postate in compagnia di Donnamaria, infatti tanti utenti non credono alla veridicità del loro rapporto sentimentale. Ma stavolta ne ha combinata un’altra e sarà difficile fare dietrofront. Probabilmente interverrà nelle prossime ore per spiegare l’equivoco, che si è creato a causa di un messaggio di un suo ammiratore.

Ma cosa è successo precisamente? A spiegare tutto è stato ancora una volta The Pipol Gossip: “Errore di condivisione per Antonella Fiordelisi? In queste ultime ore, l’ex gieffina, ha ricondiviso, da una sua fanpage su Instagram, una foto di un tatuaggio con il suo nome. La Fiordelisi l’ha fatto anche commentando il gesto: ‘pazza!’, insieme all’emoji di un cuore e una faccina commossa. Peccato però che si tratta di un vero e proprio fake. L’immagine di quel tatuaggio infatti risale a un profilo spagnolo che pubblica vari tipi di tatuaggi e, certamente, non si tratta di una fan di Antonella”.

Devastanti i commenti degli hater di Antonella, che l’hanno decisamente distrutta: “Che pena questa ragazza”, “Dentro la casa faceva ridere, ma fuori anche di più”, “Solo lei poteva crederci”, “Incommentabile”, “E niente, continuano le sue figure di me***”, “Colleziona solo figuracce”.