“Tutto falso, ecco le prove”. Bomba su Antonella Fiordelisi, la scoperta sull’ex GF Vip è clamorosa: scoppia il caso

Antonella Fiordelisi, i dubbi sul suo passato. Ex concorrente del GF Vip 7 tra le più chiacchierate di sempre: l’ex schermistrice continua a fare parlare di sè anche dopo l’eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini. E questa volta i sospetti sembrano pesare più del solito: Antonella viene messa in dubbio proprio su un capitolo di vita preciso.

I dubbi sul passato di Antonella Fiordelisi. Ma chi è davvero l’ex gieffina? Sembra assurdo, eppure questa è la domanda che sta prendendo spazio tra i fan. Grande punto interrogativo sul passato dell’ex gieffina proprio su un periodo l’ha vista campionessa della disciplina, dunque personaggio molto famoso e apprezzato da tutti.

“Io sono arrivata in questo reality anche se non ho parenti che già fanno tv, mi sono fatta da sola”, sono state le parole di Antonella Fiordelisi non appena varcata la porta rossa della casa del GF Vip 7 in seguito all’eliminazione dal gioco. Ma qualcosa inizia a suonare strano alle orecchie dei più attenti, che invece ricordano perfettamente le parole dell’ex gieffina nella clip di presentazione andata in onda ormai 6 mesi fa.”Ero una promessa della scherma, sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”.

Dunque da quale passato viene Antonella Fiordelisi? Sulla questione è intervenuto il sito Mow. La giornalista Grazia Sambruna ha messo nero su bianco le prove delle bugie sulle vittorie raccontate dall’ex concorrente del GF Vip 7. “Peccato che il ranking, disponibile online […] per la sua disciplina, dica altro. Per esempio che la posizione più alta raggiunta dalla fanciulla in torneo sia un dignitoso undicesimo posto, ben lontana da qualunque tipo di podio. Inoltre, non c’è traccia della sua partecipazione a competizioni al di fuori dei confini nazionali (o anche solo regionali). Una volta è andata in Belgio con la squadra giovanile azzurra, sì, ma in qualità di accompagnatrice non certo di atleta. Ohibò”

E ancora: “Eppure, su Google sussistono articoli che riportano il traguardo del Bronzo che la promessa della scherma avrebbe (condizionale d’obbligo) conquistato. I più maligni del web sostengono che a corredo di questi pezzi incensanti riguardo alla carriera sportiva dell’influencer, non spunti mai alcuno scatto di lei in gara o, men che meno, sul podio. A parte il selfie mentre morde una medaglia che, in effetti, spiegherebbe il senso di quel “mi sono fatta da sola”.