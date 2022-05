A “È sempre mezzogiorno” il pubblico si gode spesso oltre un’ora e mezzo di spensieratezza e divertimento. Stavolta, però, Antonella Clerici lancia un allarme, avvertendo i telespettatori: “È arrivato”. Ma di cosa sta parlando? Beh, la nota conduttrice già aveva informato il pubblico nei giorni scorsi. E nella puntata di oggi martedì 17 maggio è tornata a parlarne.

Prima un brevissimo saluto da parte Lorenzo Biagiarelli e Alfio Bottaro che hanno scherzato sul fatto che “Di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte…”. Poi ecco che Antonella Clerici ha lanciato l’allarme: il temuto anticiclone Hannibal è arrivato. Come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo quella di questi giorni più che una primavera inoltrata sembra un assaggio di estate. Con temperature ben sopra le medie stagionali.





Appena terminata la sigla Antonella Clerici, ventaglio alla mano, ha raggiunto il centro dello studio affermando: “Sventoliamo tutti i nostri ventagli possibili e immaginabili perché è arrivato Hannibal, questo anticiclone che sta portando un caldo, davvero un vento caldo dell’estate perché sembra luglio e invece siamo ancora a maggio. Quindi le solite raccomandazioni, che non pensavo di farvi in questa stagione, ma bevete molto, limitate le uscite, non prendete subito il sole perché la pelle è bianchissima”.

Naturalmente non è mancato il consiglio ‘interessato’: “Mangiate bene, quindi penna, calamaio e foglio, e ventaglio, per cucinare con noi e così appuntarvi ricette fresche fresche”. Effettivamente le temperature in questi giorni, grazie all’anticiclone Hannibal, hanno toccato punte di 30/35 gradi al nord, 27/31 al centro e 30/32 al sud. Davvero un caldo torrido per questo periodo.

Piccola curiosità, oggi, a differenza degli altri giorni, Antonella Clerici non è arrivata in studio in bici. Forse a causa del gran caldo la conduttrice ha preferito camminare. In ogni caso “È sempre mezzogiorno” si avvia a vivere l’ultima parte della stagione. Per tutta la seconda metà di maggio Antonella terrà compagnia al pubblico del mattino di Rai1 da lunedì a venerdì fino al 3 giugno. Dopodiché vacanze e mare anche per lei, fino al rientro al suo posto a settembre prossimo.

