Grande Fratello, Angelica Baraldi crolla a piangere. Negli ultimi giorni gli inquilini della Casa stanno vivendo giornate particolarmente movimentate. Abbiamo assistito ad alcuni scontri, battutine e forti prese di posizione tra i concorrenti. Pochi giorni fa era stato Massimiliano Varrese a prendersela con Beatrice Luzzi definendola “Sporca e squallida”. L’attrice si è ritrovata spesso da sola contro tutti in questo avvio del reality.

Poi in molti hanno notato il trattamento che diversi concorrenti stanno riservando a Giselda Torresan. Al pubblico piace la sua genuinità e semplicità, ma evidentemente Fiordaliso ed altri non la pensano così. La cantante non ha perso l’occasione per metterla in ridicolo per come (non) si cura i capelli. Nelle ultime ore, inoltre, le cose sembrano mettersi male per Massimiliano Varrese. Contro di lui si sono schierate sia Valentina Modini sia Heidi Baci.

Angelica in lacrime per Massimiliano

A quanto pare nella notte, momento non mandato in onda dal GF, Massimiliano ha aggredito Valentina che si è messa a piangere. Heidi ha spiegato: “Si è arrabbiato tantissimo, si è messo a sbraitare. Le ha detto ‘Io non sono qualunque uomo’. Ti dico la verità, ho evitato tutto, me ne sono andata”. Successivamente l’attore, messo alle strette, si è sfogato con Angelica la quale però ha avuto una reazione inaspettata.

Mentre Massimiliano Varrese le spiegava com’erano andate le cose Angelica si è messa a piangere: “Come se tu avessi fatto chissà cosa…Mi ha fatto andare fuori di testa sta roba. Non è giusto. Poi tutte queste frecciatine continue. Non hai fatto niente, abbiamo parlato, non è successo niente. Hanno montato una roba…” le parole di Angelica che è apparsa infastidita dalle accuse a Varrese di non essere leale e di essere prepotente.

“Prepotente? L’hai messa all’angolo? Mamma mia…” ha continuato Angelica. Poi Massimiliano Varrese ha aggiunto: “La verità esce sempre fuori, io confido, per questo non mi scompongo più di tanto. Bisogna avere solo pazienza, adesso resetto il cervello. Ricorda che quando dici la verità alle persone sei scomodo. Quando tu le persone le chiami con il nome che hanno, purtroppo sono nella verità e questo mi rende scomodo. Quando tu le persone le metti davanti allo specchio e gli levi tutto il trucco si vede la verità”.

