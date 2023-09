Al Grande Fratello gli strascichi della puntata in diretta si fanno ancora sentire. Massimiliano Varrese ha infatti attaccato duramente una delle concorrenti, Beatrice Luzzi, presenti nella Casa, utilizzando anche delle parole molto pesanti. Un vero e proprio assalto verbale nei confronti della compagna di avventura, con la quale i rapporti sono praticamente pessimi. Il suo sfogo è avvenuto all’interno della cucina, mentre stava preparando il cibo in compagnia di Rosy Chin.

Anche in questa circostanza si aprirà sicuramente il dibattito tra chi è a favore di una parte e chi dell’altra. Ciò che è certo è che al Grande Fratello l’ambiente è sempre più incandescente e Massimiliano Varrese non ha affatto gettato acqua sul fuoco, bensì benzina. Quando l’altra concorrente sarà messa al corrente di questi insulti, è altamente probabile che possa esserci un altro confronto decisamente accesissimo.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro la gieffina: “Sporca e ipocrita”

Durissimo l’affondo al Grande Fratello di Massimiliano Varrese e queste sono state le sue considerazioni, tutt’altro che benevole, nei riguardi della coinquilina: “Una persona squallida, sporca, falsa ed ipocrita. Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita… 50 anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca sporco, lei cerca sempre di screditare”.

L’attore si è scagliato contro la collega Beatrice Luzzi e non è finita qui, perché ha aggiunto ancora nella sua invettiva: “Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti. Ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Va dai nuovi a screditarmi. Imbarazzante, da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è”.

Diversi concorrenti si sono messi contro Beatrice e lei ha giudicato così Massimiliano Varrese, durante la scorsa puntata: “Massimiliano è un bluff, questa sua ricerca di spiritualità e condivisione, io la trovo una persona molto individualista. È molto concentrato su se stesso”.