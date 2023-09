Grande Fratello 2023, il prima e il dopo della gieffina più chiacchierata. I concorrenti non fanno in tempo a varcare la gettonatissima porta rossa del reality show di Alfonso Signorini che già sono sulla bocca di tutti. Ed è questo il caso di una dei volti del parterre femminile che non fa che continuare a conquistare i cuori di tutti. Stiamo parlando dell’ex professoressa del game show L’Eredità che una volta entrata nella casa più spiata d’Italia ha da subito creato un gran sussulto tra i fan.

La foto di Samira Lui emerge dal suo passato, e che differenza! Anche una delle professoresse de L’Eredità ha preso parte all’avventura televisiva del reality show che come ormai è noto ha pensato di creare per questa attuale edizione un bel mix tra concorrenti vip e nip. Tra questi dunque la splendida Samira, di cui pian pianino i telespettatori apprendono qualcosa in più.

Leggi anche: “Vergogna, censurano”. GF 2023, Giuseppe Garibaldi sotto accusa: parole choc





La foto di Samira Lui emerge dal suo passato, e che differenza! Fan senza parole: “Sconvolta!”

Un esempio? Samira è apparsa da subito molto discreta in merito alla vita personale, ma ha fatto venire alla luce già qualche dettaglio in più che stuzzica la curiosità. Un’infanzia trascorsa felicemente con la madre, ma anche qualche problemino di troppo con il padre: dietro al sorriso di Samira chissà quante altre notizie si celano.

Sempre a proposito del rapporto con il padre, la gieffina ha svelato di non aver avuto troppi contatti. L’uomo ha oggi un’altra famiglia, un dettaglio non da poco per uno show che riesce a preparare a puntino sempre grandi sorprese e colpi di scena per i partecipanti. Ma ad attirare l’attenzione dei fan, anche un altro dettaglio: com’era Samira prima del suo debutto nel mondo dello spettacolo e della televisione?

C’è chi è riuscito a ripescare dal passato di Samira una foto che mostrerebbe per la prima volta la differenza. “Mi sento un attimo sconvolta”, commenta un utente su Twitter a corredo delle due immagini che mostrano la modella in versioni effettivamente molto diverse tra di loro. E ovviamente nel giro di poco le foto non potevano che diventare argomento molto dibattuto.

Insomma il prezzo da pagare per notorietà passa anche da questo. In ogni caso, nonostante la differenza tra il prima e il dopo, il pubblico italiano continua ad apprezzare entrambe le versioni della modella e terza classificata a Miss Italia 2017. Classe 1998 originaria di Udine, Samira è nata da padre senegalese e madre italiana. Altro piccolo dettaglio per chi si fosse innamorato di lei: Samira ha il cuore già impegnato. Al suo fianco il modello Luigi Punzo.