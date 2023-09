Dopo la puntata del Grande Fratello, una vera e propria bufera si è abbattuta sul concorrente Giuseppe Garibaldi. Stava parlando insieme agli altri compagni di avventura, quando ci sarebbe stata la censura da parte della produzione. Il pubblico che stava seguendo la diretta su Mediaset Extra si è immediatamente accorto di tutto questo e il filmato è stato pubblicato sull’ex Twitter, X. E c’è chi ha puntato pesantemente il dito contro di lui.

Infatti, stando ad alcuni telespettatori che hanno osservato attentamente, la bufera sul concorrente Giuseppe Garibaldi sarebbe nata perché lui avrebbe utilizzato dei termini molto forti, che se confermati potrebbero pure portarlo a subire duri provvedimenti. Ma la situazione è alquanto misteriosa, dato che la regia si è comportata sì in un modo sospetto, ma non ci sono ancora reali riscontri sull’avvenimento.

Grande Fratello, bufera sul concorrente Giuseppe Garibaldi

Alla fine dell’appuntamento in diretta del Grande Fratello, questa bufera ha raggiunto la Casa improvvisamente quando il concorrente Giuseppe Garibaldi ha scambiato delle parole con Marco, Samira e Massimiliano. Questi gieffini lo hanno ascoltato e Giuseppe ha sicuramente detto: “Anche i miei amici mi hanno detto di non fare u...”. E poi non si è capito più nulla perché le immagini sono state cambiate e l’audio silenziato.

Chi ha postato il video lo ha accusato di omofobia: “Garibaldi ha usato slur omofobi e stanno censurando tutto, vergogna”. Ma non c’è prova di questo perché non si è udito ciò che ha detto davvero, quindi potrebbe anche non aver aggiunto altre parole o aver usato termini non offensivi. Infatti, i fan di Giuseppe Garibaldi hanno voluto aggiungere: “Fate prima a dire che siete suoi hater”, “Ma cosa vi inventate? Non ha detto niente”.

Il sito Novella 2000 ha però voluto fare una precisazione: se davvero Giuseppe fosse stato omofobo, avrebbe ricevuto una chiamata urgente in confessionale, cosa che non si sarebbe verificata. Comunque capiremo nelle prossime ore se ci saranno aggiornamenti.