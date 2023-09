Tutti contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. La famosa attrice è senza dubbio uno dei volti più odiati di questa edizione del reality show. In tanti infatti, in queste ultime ore e giorni, hanno avuto qualcosa di ridire alla coinquilina. In particolare Letizia, Rosy Chin, Massimiliano e Anita si sono visti dopo la diretta in giardino a parlar male per ore proprio di Beatrice Luzzi. Tutti l’hanno accusata di essere poco empatica e sempre pronta ad attaccare, Massimiliano in particolare ha detto: “Stasera si è dimostrata per quella che è”.

“Tu fregatene Rosy che sei la più amata, se uno pensa al GF di quest’anno pensa a te”, conclude Massimiliano. Anita invece dice: “L’hanno salvata in tutto stasera. In diretta ci ha chiamati branco. Io avevo la faccia scioccata. ieri ballavamo e abbiamo cercato di includerla. Io adesso però mi sono stufata proprio. Perché lei non attacca il singolo, ma attacca il gruppo. Ci attacca tutte le volte che può”.





E ancora Anita: “Con tutti noi fa bastone e carota. Quando sta qua è ok e poi in puntata ci massacra. Quindi io ora mi sono stufata però basta davvero. Io oggi mi sono truccata al tavolo con lei e andava contro di noi. Amo è grave al cosa del branco, la parola branco che ha usato è gravissima. Adesso è immune, ed è immune perché lo sappiamo il motivo”.

Poi ancora Anita: “Alfonso l’ha attaccata sulla parola branco. Lei se n’è lavata subito le mani. Ma solo perché è stata criticata per la parola, altrimenti non diceva nulla. Ieri ha pianto da sola? Non me ne sono accorta, dico la piena verità. Non so se mi sarei fermata se l’avessi vista. Son sincera, però non l’ho vista davvero. Lei però rimane sempre sé stessa”.

Poco dopo Anita conclude: “Avete visto che Signorini e Cesara le hanno detto di prendersi del tempo per capire come mai noi non ci andiamo d’accordo? Io mi sono stancata. Oggi si truccava da sola e io ci sono andata, c’ho parlato. Però ora basta. Vittorio e Massimiliano erano scioccati prima. A un certo punto ti dico: forse tu devi rimanere da sola per renderti conto. […] Da ma stai fuori allora”. Si prospetta una gran bella settimana, non c’è che dire. E chissà chi sarà eliminato lunedì!

