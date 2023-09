Giselda Torresan al centro della puntata del GF 2023 di ieri, il pubblico da casa la inchioda alle sue responsabilità. Quel gesto, infatti, non è passato inosservato e in molti sono sicuri che durante la prossima puntata qualcosa succederà. Se non le chiederà conto Alfonso Signorini, lo faranno i fan stessi. La puntata di ieri è stata caratterizzata dal violento scontro tra Beatrice Luzzi e il resto della casa. Tra questi Massimiliano Varrese del quale in confessionale l’attrice ha detto.

“Mah perché questa sua ricerca di spiritualità, condivisione, non so io in realtà lo trovo individualista”. Parole alle quali Massimiliano ha replicato: “Non capisco da dove venga questa cosa. Ieri sera dopo che ci siamo confrontati, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, però poi prima di andare a dormire, l’ho trovata in un gruppetto, dicendo Massimiliano ha il letto più bello di tutti, quando lei ha dormito nel letto che si è scelta sin dal primo giorno, quindi anche parlare alle spalle è da ipocriti”.





GF 2023, il pubblico contro Giselda Toressan: recita un copione

Nessuno dei due, tuttavia, è finito in nomination. I concorrenti che ci sono finiti sono stati: Claudio, Giselda e Vittorio. Uno tra loro, insieme ad Arnold e Grecia, sarà eliminato nella prossima puntata del 25 settembre. E proprio su Giselda soffiano dubbi. Nel corso delle nomination è stata nominata da Claudio e Heidi. Quando Alfonso Signorini le chiede cosa vuole dire al riguardo, la Torresan risponde sempre allo stesso modo: “Io sto pensando alle montagne”.

Parole che hanno spiazzato Signorini quanto i fan a casa con qualcuno, sui social, che ha sottolineato neppure velatamente che Giselda stia cercando di fregare i telespettatori spacciandosi per quello che non è. Obiettivo? Restare in gare il più al lungo possibile. Stavolta però qualcosa sembra essersi rotto. Se all’inizio tutti la sostenevano ora la musica sembra cambiata.

La mancata reazione alla nomination non depone a suo favore, quasi come stesse recitando un copione e stia fingendo di essere l’ingenuotta del gruppo, a cui tutto è dovuto. Nei prossimi giorni la verità verrà a galla e non è detto che la prima ad uscire non sarà proprio lei.