Samira Lui in lacrime al Grande Fratello 2023. La giovane è senza dubbio una delle ragazze più belle mai entrate nella famosa casa di Cinecittà e su questi sono tutti d’accordo. La sua storia poi, sta facendo commuovere mezzo stivale. La famosa prof di Insinna infatti, ha raccontato dei particolari sulla sua infanzia davvero terribili. Ad un tratto, durante la diretta di giovedì 21 settembre, Alfonso Signorini chiede a Samira Lui di andare in disparte rispetto agli altri compagni.

I due così hanno modo di parlare un po’ del padre della giovane. Samira Lui allora inizia a parlare della madre e del suo amore snodato per l’Africa: “Lei era follemente innamorata di quella terra poi è tornata in Italia dove ha conosciuto mio padre… Non l’ho mai conosciuto… Da bambina facevo domande perché ero curiosa e mia madre mi ha risposto sempre che era un bell’uomo… Mi chiedo come sia possibile non voler sapere nulla della propria figlia…”.

E ancora Samira Lui: “Non nascondo che c’è la paura di cambiare questa normalità perché sono abituata a rispondere che mio padre non c’è“. Samira allora si commuove mar isce comunque a rispondere alle domande incalzanti del padrone di casa. La giovane allora ha fatte menzione di una pergamena che per anni ha tenuto sul comodino senza aprirla perché “il contenuto le avrebbe stravolto la vita”.

Ha detto: “Quando ho raggiunto la maggiore età che è nata questa curiosità… Ho chiesto a mia mamma di vederlo, così al mio compleanno mi ha regalato una pergamena con all’interno la foto di mio padre. Per due anni non ho avuto il coraggio di aprirla perché vederla avrebbe reso la fiaba una realtà”. Samira Lui alla racconta che una volta ha provato a contattarlo e ha saputo che il padre ora ha un’altra famiglia e che loro probabilmente non sanno di lei.

Samira Lui non vuole stravolgere la vita dell’uomo e non vuole creargli dei problemi, soprattutto con i figli. Cesara Buonamici prende la parola e per prima cosa fa i complimenti alla mamma della bella prof. Per l’opinionista la donna è riuscita da sola a crescere una figlia bella sia fuori che dentro, in un contesto davvero complicato.

