Grande Fratello 2023, una puntata bollente quella andata in onda ieri sera 21 settembre; momenti di tensione, accuse reciproche e parole sopra le righe. Per sedare gli animi è dovuto intervenire Afonso Signorini prima, poi è stata la volta di Cesara Buonamici che ha preso la palla al balzo per rivolgersi a Beatrice Luzzi, la concorrente che più di ogni altro, in queste prime due settimane di trasmissione ha saputo attrarre su di sé commenti del pubblico e degli altri inquilini.

Alla fine la puntata di ieri non c’è stata, come invece si pensava, alcuna eliminazione. Il televoto tra Beatrice, Lorenzo, Vittorio e Arnold è servito a mandare in eliminazione uno tra questi: il meno votato è stato Arnold. I concorrenti finiti in nomination nella puntata del 21 settembre sono: Claudio, Giselda e Vittorio. Uno tra loro, insieme ad Arnold e Grecia, sarà eliminato nella prossima puntata del 25 settembre.





Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici punge Beatrice Luzzi

Tornando a Beatrice, molte sono state le critiche rivolte contro di lei. Tutto è successo quando Signorini ha chiesto chi fosse la persona più ipocrita della casa e il risultato è stato netto, tanto che il conduttore ha chiesto conto proprio a Beatrice che così ha risposto: “Sono un terzo degli inquilini, sono state sette persone, non me lo aspettavo, da Giselda, da Alex”.

E ancora: “Se posso permettermi di dire, sono rimasta sbalordita dal fatto che il gioco consisteva nell’essere onesti e rispondere con onestà alla domanda, chi consideri il più ipocrita. Credo come sia chiaro a tutti, non hanno risposto onestamente, quindi gli verrà decurtata la spesa. Mi sembra che anche loro alla fine di tutta la discussione non è la parola adatta”.

Sulla polemica è intervenuta anche Cesara Buonamici che se da una parte la difende, convinta che il gruppo si sia in qualche modo coalizzato contro di lei, dall’altra punge Beatrice. L’opinionista è infatti convinta che l’attrice sia una persona che socializzi poco, che dovrebbe conciliarsi con il gruppo intero e non con singoli coinquilini.