Amici 23, chi vincerà alla fine? Nell’ultima puntata del Serale andata in onda è stata Martina a dover lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La cantante si è potuta consolare con un contratto discografico e un contratto per uno spettacolo teatrale, Fame, che girerà tutta l’Italia.

Accedono dunque alle semifinali Dustin, Holden, Marisol e Petit della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e Mida e Sarah della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ma quali sono le possibilità per i vari contendenti? Ebbene su Novella2000 c’è un interessante articolo a firma di Debora Parigi dove si analizzano in particolare le chance di Sarah Toscano.

Perché Sarah non vincerà, anche se lo meriterebbe

Senza dubbio il cammino di Sarah all’interno del programma è stato particolare. All’inizio erano in pochi a scommettere sull’allieva di Lorella Cuccarini. Ma col passare delle settimane la giovane e caparbia cantante è riuscita con dedizione e impegno a superare i suoi limiti e liberare il cigno che era dentro di lei. Oggi è sicuramente una dei ragazzi più interessanti e si appresta a diventare una vera pop-star.

Dopo gli inizi difficili Sarah è riuscita a mostrare tutto il suo talento nel Serale, riuscendo a convincere anche chi, come Rudy Zerbi, era dubbioso sul suo conto. Ma, come sottolinea Novella2000: “Battendo ai ballottaggi allievi come Lil Jolie (una delle favorite alla vittoria durante il pomeridiano), Sarah è l’essenza stessa di Amici. Sì è un talent, ma il programma di Maria De Filippi è prima di tutto una scuola. E lei dimostra come funzioni perfettamente questa scuola e come formi i talenti che hanno solo bisogno della chiave giusta per esplodere”.

Dunque Sarah ha possibilità di vittoria? Non proprio. E questo perché in finale sarà soltanto il pubblico a votare e senza dubbio il favorito resta Petit. Per non parlare di Holden che, qualora dovesse riuscire a convincere i giudici, è molto amato dal pubblico. E c’è poi l’ipotesi di una “finalissima di coppia” come successo già ad Amici 20, con Petit e Marisol a contendersi il trionfo. E Sarah? Nell’ultimo televoto è stata proprio lei a superare lo stesso Petit, ma Holden non partecipava. Inoltre il suo brano “Sexy Magica” svetta nelle classifiche. Che sia in arrivo una clamorosa sorpresa…?

