“Mi fai sentire come in una notte fonda”. Un tenero messaggio da parte di Giulia Stabile a un ex compagno della scuola di Amici sta facendo impazzire i fan della ballerina proprio adesso. In questi giorni i telespettatori possono ammirare Giulia Stabile tra i professionisti del corpo di ballo di Amici 23. Anche lei però in passato è stata uno degli allievi del talent show di Maria De Filippi.

In quella edizione, la numero 20, Giulia conobbe anche quello che poi sarebbe diventato il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, con il quale purtroppo la storia è poi finita. Ma Giulia conobbe anche tanti altri amici. Con uno di questi il legame è molto stretto ancora oggi come conferma lo scambio di messaggi avvenuto tra i due poco fa.

Leggi anche: “Non sono d’accordo”. Amici 23, Giulia Stabile contro l’insegnante dopo il serale





Giulia Stabile, fan impazziti per lo scambio di messaggi tra la ballerina e l’ex compagno di Amici. E non è Sangiovanni

Giulia è attivissima inoltre sui social. Su TikTok pubblica spesso brevi video dove balla in compagnia di altri colleghi o da sola. Nei giorni scorsi la danzatrice ne ha pubblicato uno accompagnato da una colonna sonora speciale, si tratta infatti di un brano composto da un ex allievo di Amici 20: “Notte fonda” di Aka 7even. Giulia ha anche taggato l’ex compagno di scuola. Una bella sorpresa per Aka, nome d’arte di Luca Marzano che dopo Amici nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo, riuscendo ad affermarsi sulla cena musicale italiana. Ne è nata una breve conversazione.

“Come faccio a non fidarmi di te”, ha risposto Aka, che ad Amici esibiva un ciuffo biondo e oggi invece è diventato moro. E lei ancora: “Mi fai sentire come in una notte fonda”. Messaggi accompagnati dall’emoji “cuore”. Sotto ovviamente i fan si sono scatenati. Una ha scritto: “è nata una nuova coppia? ♥️sarebbe bellissimo”.

Che tra Giulia e Aka ci sia più di una semplice amicizia è noto. Lo aveva confessato proprio lui in una recente intervista a Casa chi. “Con Giulia c’è un rapporto bellissimo. Lei per me è come una sorella minore. C’è un bene fortissimo e ci vediamo spesso quando scendo io a Roma o sale lei a Milano. Ci vediamo quasi sempre almeno quando possiamo”.



Ancora Aka: “Se sono fidanzato? No adesso sono felicemente single. E sono nel periodo più tranquillo emotivamente che abbia mai vissuto. Sto benissimo e ho affrontato un percorso per stare bene con me stesso. Mi sento bene in tutto e con l’approccio con le altre persone”. E allora i fan possono pure sognare.