L’atmosfera ad Amici 23 si fa bollente, una presa di posizione netta è stata presa da Giulia Stabile: la ballerina professionista, conduttrice e vincitrice dell’edizione di due anni fa non ha gradito le parole di un insegnante invitato (con un like che la dice lunga) a ripensare ad alcune su parole nel corso dell’ultimo serale. Ultimo serale che è stato aspramente criticato per la decisione di Michele Bravi di non eliminare nessuna tra Sarah e Lil Jolie, spiegando di volersi prendere del tempo perché “entrambe hanno grande talento”.

I commenti negativi hanno travolto Michele Bravi: “Mamma mia, sono veramente sconvolta, ormai cambiano le regole come vogliono loro, mi sono solamente innervosita a guardare questa puntata. e se posso aggiungere, non mi sembra per niente corretto nei confronti di chi è stato eliminato le scorse settimane!”, si legge sulla pagina Instagram ufficiale del programma.





Amici 23, Giulia Stabile difende Marisol dalle accuse di Emanuel Lo

E ancora: “Sarah ha fatto una crescita incredibile durante Amici e stasera è stata pazzesca. Merita di rimanere perché è l’unica che ogni puntata da sempre qualcosa in più della precedente, potrà darci ancora tantissimo. Gli altri ogni puntata sono sempre uguali!”. I motivi di litigio non si sono esauriti qui. Un gesto di Emanuel Lo ha dato molto fastidio a Giulia Stabile.

Quale? Il fatto di aver affermato che Marisol (allieva di Alessandra Celentano alla quale, sabato, aveva lanciato un guanto di sfida) si è espressa al 60% delle sue capacità: “Le tue esibizioni sono sempre state poco impattanti, senza racconto e soprattutto sempre con i soliti movimenti”. Parole dure, che Giulia Stabile ha commentato con un like ad un commento social che esprimeva contrarietà alle parole di Emanuel.

Un confronto non mancherà. Il pubblico è d’accordo con Giulia: “Sempre magnifica Marisol. È una ballerina ormai professionista, come Dustin non le manca proprio niente. Eleganza, bellezza, energia: hai inserito la marcia e chi ti prende! Per me dritto in finale, spero”.