Da Amici al Festival di Sanremo 2024, chi vedremo sul palco dell’Ariston. Nei giorni scorsi c’è stata un po’ di polemica sui cantanti provenienti dal talent show di Maria De Filippi che canteranno a Sanremo. Sono diversi gli artisti che si sono fatti conoscere nel programma di Canale 5 per poi approdare come big alla manifestazione canora italiana più conosciuta. E qualcuno ha storto il naso.

Parliamo di Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Angelina Mango, Annalisa e i The Kolors. Lo stesso Amadeus, confermato alla direzione artistica del Festival, è intervenuto spiegando: “Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto”. Ma non è finita qui. Oltre ai cantanti ci sono pure i ballerini…

Leggi anche: “Sta male, che succede?”. Amici 23, Anna Pettinelli in ansia corre verso gli allievi: la scoperta ‘choc’





Non solo cantanti, da Amici anche diversi ballerini a Sanremo

Come riportato da Novella2000 sul palco dell’Ariston non ci saranno soltanto cantanti che abbiamo conosciuto nelle passate edizioni di Amici. Come tutti sanno il talent show è una scuola anche per ballerini e proprio diversi talenti della danza troveranno spazio nell’evento musicale trasmesso su Rai1 dal 6 al 10 febbraio.

Oltre ai già citati cantanti a Sanremo il pubblico vedrà all’opera anche saranno Andreas Muller (ex professionista del talent e compagno di Veronica Peparini), Gianmarco Petrelli (allievo dell’ultima edizione di Amici, in foto qui sotto), John Erik Dela Cruz, Gianluca Lanzillota e Arianna Forte.

Tutti questi ballerini fanno parte del corpo di ballo di Alessandra Amoroso che al Festival di Sanremo canterà “Fino a qui”. Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni “nel ritornello di la protagonista si paragona alla “Sally” di Vasco Rossi, non si parla d’amore in senso romantico ma di una lunga caduta da un metaforico grattacielo (citazione del film “L’odio”) in cui ‘durante il volo, piano dopo piano, mi ripeto: fino a qui tutto bene'”.

“Una notizia straordinaria”. Giovanna Civitillo, la svolta arriva insieme a Sanremo 2024