Momento incredibile ad Amici 23 con protagonista Anna Pettinelli. Si è verificato infatti un episodio inaspettato per l’insegnante di canto, che è stata colta alla sprovvista dagli allievi. Infatti, si è subito accorta che qualcosa non stesse andando alla grande e sul suo volto è apparsa una certa preoccupazione. Quindi, ha subito rincorso i ragazzi per cercare di capire cosa fosse successo.

Durante il daytime di Amici 23 sono state mostrate le immagini in questione riguardanti Anna Pettinelli, in ansia per quanto accaduto ad un suo allievo. Poi è entrata nella saletta e pochi istanti dopo ha scoperto tutta la verità. E improvvisamente tutto è cambiato in un attimo, compreso il suo sguardo che è diventato ovviamente diverso rispetto a pochi secondi prima.

Amici 23, Anna Pettinelli preoccupata per gli allievi poi la verità

Come è stato possibile vedere dalle immagini trasmesse da Amici 23, Anna Pettinelli si è allarmata per Ayle, che è parso stare male. A quel punto le altre allieve Nahaze e Martina le hanno fatto capire che ci fossero dei problemi e allora la conduttrice radiofonica ha aperto la porta della saletta per sincerarsi delle condizioni del ragazzo. Ed ecco che c’è stata una sorpresa clamorosa.

In realtà Ayle stava benissimo, infatti si trattava di uno scherzo organizzato dai suoi allievi in occasione del compleanno della Pettinelli, che il 28 gennaio ha festeggiato 67 anni. I ragazzi hanno infatti acceso le candeline sulla torta, regalata alla loro insegnante, ed è partita la festa con tanto di canzoncina dedicata. La professoressa li ha abbracciati esclamando: “Mi fate piangere così“.

Ieri è stato il compleanno della prof Pettinelli e i suoi allievi le hanno organizzato uno scherzo 🎂🎊 #Amici23 pic.twitter.com/2TS2aZVxyU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 29, 2024

C’è anche stata una battutina di Anna Pettinelli, rivolta al suo collega Rudy Zerbi, col quale non mancano durante le puntate grandi polemiche: “Alla faccia di Rudy”. Anche se ovviamente lo ha detto in modo scherzoso e non davvero provocatorio.